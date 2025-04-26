برشلونة يحسم الكلاسيكو ويتوج بكأس الملك

وحقق برشلونة لقب بانتصار دراماتيكي على الغريم ، 3-2، في مدينة .وبعد التعادل بنتيجة 2-2 في الوقت الأصلي، لجأ الفريقان للوقت الإضافي، ليأتي الحسم بتسديدة رائعة من المدافع الفرنسي جولز جوندي في الدقيقة 116.