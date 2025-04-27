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فليك يكرر إنجاز غوارديولا مع نادي برشلونة

رياضة

2025-04-27 | 03:15
فليك يكرر إنجاز غوارديولا مع نادي برشلونة
517 شوهد

السومرية نيوز – رياضة

حسم نادي برشلونة كلاسيكو الأرض أمام غريمه التقليدي لصالحه بفوز مثير جدا بنتيجة 3-2 على ملعب "لا كارتوخا" بمدينة إشبيلية، ليُتوج بلقب كأس الملك للمرة الـ 32 في تاريخه ويؤكد سيطرته بالطول والعرض على المسابقة، فيما خسر "الميرنغي" النهائي الـ 21 في البطولة مقابل تتويجه بـ 20 لقبا.

ووصل النادي الكتالوني إلى لقبه الرسمي رقم 91 بعد تتويجه باللقب الـ 32 في منافسة كأس إسبانيا، والتي تأكد أنها المنافسة المفضلة لـ"البلوغرانا" تاريخيا.

وبجانب الكأس، حصد برشلونة 27 لقبا في الدوري الإسباني، و15 لقبا في السوبر الإسباني، بجانب 5 ألقاب في دوري أبطال أوروبا ومثلها في كأس السوبر الأوروبي، ناهيك عن 3 ألقاب في كأس العالم للأندية، و4 ألقاب في منافسة كأس الكؤوس الأوروبية.

وصل نادي برشلونة إلى الفوز رقم 103 في تاريخ المباريات الرسمية ضمن الكلاسيكو، ليُقلص الفارق أمام غريمه التقليدي ريال مدريد إلى انتصارين فقط.

وفاز النادي الكتالوني بنتيجة 3-2 في 9 مناسبات، أي ما نسبته 8.7% من مجموع انتصاراته في هذه الكلاسيكو، وأصبح مدربه الألماني هانسي فليك أول مدرب يفوز بأول ثلاث مباريات كلاسيكيو مع البارسا في مسابقات رسمية منذ جوزيب غوارديولا عام 2010.

وصل الفرنسي كيليان مبابي إلى الهدف رقم 34 مع نادي ريال مدريد، ليُصبح ثاني أكثر لاعب يُسجل أهدافا في موسمه الأول مع النادي، متجاوزا رقم البرتغالي كريستيانو رونالدو والهولندي رود فان نيستلروي بـ 33 هدفا في أول مواسم لكل منهما بالقميص الأبيض، فيما يتصدر الشيلي إيفان زامورانو القائمة برصيد 37 هدفا سجلها موسم 1992-1993.
 
وسجل مبابي أول ركلة حرة مباشرة في مشواره كلاعب، والتي جاءت في مباراة تاريخية بالنسبة إليه، لترفع رصيده إلى 365 هدفا في مشواره الاحترافي، مُتخطيا روجر كورتوا أسطورة نادي سوشو في ثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضي، والذي نجح في تسجيل 364 هدفا، وبات لاعب ريال مدريد ثالث أفضل هدّاف فرنسي عبر التاريخ خلف كريم بنزيما برصيد 493 هدفا وتيري هنري صاحب الـ 411 هدفا.

أصبح لامين يامال نجم برشلونة بـ 17 عاما و9 أشهر، أصغر لاعب يُقدم 20 تمريرة حاسمة في موسم واحد على مدار العشرين عاما الماضية، مع أحد أندية الدوريات الخمسة الكبرى، ليتقدم على جادون سانشو الذي نجح في الوصول إلى ذات العدد مع بوروسيا دورتموند وهو في سن الـ 19 عاما وشهر واحد، وإلى جانب ذلك، بات يامال أول لاعب يسهم في 4 أهداف في الكلاسيكو قبل سن الـ 18 عاما في القرن الـ 21، بهدفين وتمريرتين حاسمتين.

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فليك

يكرر إنجاز غوارديولا مع نادي برشلونة

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