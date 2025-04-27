اليوم.. ثلاث مواجهات في الجولة الـ30 من دوري نجوم العراق

ومُني صقور الجبال بخسارة غير متوقعة في اختباره الأخير بمواجهة الكهرباء ليتجمد رصيده عند النقطة (41) في المرتبة الثامنة، ويملك الفريق الشمالي الأدوات اللازمة لتخطي عقبة منافسه، معتمداً على قوته الهجومية الضاربة بقيادة المحترف العاجي يانيك زاكري واللبناني كريم درويش وباشانغ عبد الله، إلى جانب وإبراهيم غازي وذو الفقار .وعلى الجانب الآخر يبحث عن طوق نجاة من خطر الهبوط إلى الدرجة الأدنى، ولذلك تمثل مباراة اليوم أهمية كبيرة للعميد، لأنَّ فوزه فيها سيؤهله للابتعاد مؤقتاً عن ذيل القائمة، إذ يتواجد الآن في التسلسل التاسع عشر وله (22 نقطة)، بينما في حالة حصوله على النقاط الكاملة أمام سيتقدم نحو المركز السابع عشر.وفي مباراة ثانية يرفع صاحب المركز ، شعار التعويض حينما يواجه النفط في ، وخسر الكناري في الجولة السابقة أمام الحدود، وهو يُمنّي النفس بتصحيح المسار واستعادة نغمة الانتصار.وفي المقابل يدخل النفط تاسع الترتيب، اللقاء متسلحاً بمعنوياته المرتفعة، بعدما تمكن من حصد (4) نقاط في الجولتين الماضيتين، من فوز على خارج ملعبه، وتعادل أمام الطلبة.وستكون المواجهة بينهما خاضعة لجميع التوقعات بسبب تقارب مستوى الفريقين، وكذلك رغبتهما المشتركة في تحقيق الفوز.ويلعب اليوم أيضاً أمام الكهرباء في مباراة صعبة على الطرفين.