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اليوم.. ثلاث مواجهات في الجولة الـ30 من دوري نجوم العراق

رياضة

2025-04-27 | 04:44
اليوم.. ثلاث مواجهات في الجولة الـ30 من دوري نجوم العراق
446 شوهد

السومرية نيوز – رياضة

تبدو الفرصة مواتية أمام دهوك لاستعادة توازنه عندما يستضيف متحديه كربلاء في إطار منافسات الجولة (30) من دوري نجوم العراق الكروي المحترفين.

ومُني صقور الجبال بخسارة غير متوقعة في اختباره الأخير بمواجهة الكهرباء ليتجمد رصيده عند النقطة (41) في المرتبة الثامنة، ويملك الفريق الشمالي الأدوات اللازمة لتخطي عقبة منافسه، معتمداً على قوته الهجومية الضاربة بقيادة المحترف العاجي يانيك زاكري واللبناني كريم درويش وباشانغ عبد الله، إلى جانب بيتر كوركيس وإبراهيم غازي وذو الفقار يونس.

وعلى الجانب الآخر يبحث كربلاء عن طوق نجاة من خطر الهبوط إلى الدرجة الأدنى، ولذلك تمثل مباراة اليوم أهمية كبيرة للعميد، لأنَّ فوزه فيها سيؤهله للابتعاد مؤقتاً عن ذيل القائمة، إذ يتواجد الآن في التسلسل التاسع عشر وله (22 نقطة)، بينما في حالة حصوله على النقاط الكاملة أمام دهوك سيتقدم نحو المركز السابع عشر.

وفي مباراة ثانية يرفع الكرخ صاحب المركز الحادي عشر، شعار التعويض حينما يواجه النفط في ملعب الساحر أحمد راضي، وخسر الكناري في الجولة السابقة أمام الحدود، وهو يُمنّي النفس بتصحيح المسار واستعادة نغمة الانتصار.

وفي المقابل يدخل النفط تاسع الترتيب، اللقاء متسلحاً بمعنوياته المرتفعة، بعدما تمكن من حصد (4) نقاط في الجولتين الماضيتين، من فوز على أربيل خارج ملعبه، وتعادل أمام الطلبة.

وستكون المواجهة بينهما خاضعة لجميع التوقعات بسبب تقارب مستوى الفريقين، وكذلك رغبتهما المشتركة في تحقيق الفوز.

ويلعب اليوم أيضاً الميناء أمام الكهرباء في مباراة صعبة على الطرفين.
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ثلاث مواجهات

الجولة الـ30 من دوري نجوم العراق

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