مدرب برشلونة يكشف ما فعله أنشيلوتي بعد نهاية الكلاسيكو المثير

وأضاف فليك، في تصريحات صحفية: "كان الأمر صعبا بعدما تقدم ريال مدريد
1-2، لكننا عدنا في المباراة.. سنحت لهم فرصتان جيدتان، لكننا سجلنا وتمكنا من الفوز".
وأردف: "اللاعبون قدموا أقصى ما لديهم لهذا الفريق وهذا النادي.. الأجواء مذهلة، كان يوما مليئا بالمشاعر. طلبت من الفريق أن يستمتع بالمباراة، ويقدم كل ما لديه في الملعب، لذا أنا فخور بشدة".
كما أشاد بالمدافع الفرنسي جول كوندي
، الذي سجل هدف فوز البارسا
في الوقت الإضافي، قائلا: "كان مذهلا.. تصدى لفرصتين أو ثلاث لريال مدريد
في الوقت الإضافي، وأحرز هدف الفوز".
وأثنى أيضا على المدافع الإسباني، باو كوبارسي
، بقوله: "يبلغ من العمر 18 عاما، وكان رائعا.. بدا أكثر خبرة بكثير".
وبخصوص أداء فيران توريس
، الذي تم اختياره كأفضل لاعب في المباراة، صرح فليك: "هذا هو ملعبه، لقد سجل أيضا بعض الأهداف مع المنتخب الوطني
".
وأبدى رغبته في تكرار الاحتفالات مع الجماهير، في نهائي دوري أبطال أوروبا المقرر في ميونخ
، لكنه أشار إلى تبقي مباراتين في نصف النهائي، ضد إنتر ميلان
.
وكشف فليك أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي
، مدرب ريال
مدريد، هنأه عقب المباراة.