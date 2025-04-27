مدرب برشلونة يكشف ما فعله أنشيلوتي بعد نهاية الكلاسيكو المثير

وأضاف فليك، في تصريحات صحفية: "كان الأمر صعبا بعدما تقدم 1-2، لكننا عدنا في المباراة.. سنحت لهم فرصتان جيدتان، لكننا سجلنا وتمكنا من الفوز".وأردف: "اللاعبون قدموا أقصى ما لديهم لهذا الفريق وهذا النادي.. الأجواء مذهلة، كان يوما مليئا بالمشاعر. طلبت من الفريق أن يستمتع بالمباراة، ويقدم كل ما لديه في الملعب، لذا أنا فخور بشدة".كما أشاد بالمدافع الفرنسي ، الذي سجل هدف فوز في الوقت الإضافي، قائلا: "كان مذهلا.. تصدى لفرصتين أو ثلاث لريال في الوقت الإضافي، وأحرز هدف الفوز".وأثنى أيضا على المدافع الإسباني، ، بقوله: "يبلغ من العمر 18 عاما، وكان رائعا.. بدا أكثر خبرة بكثير".وبخصوص أداء ، الذي تم اختياره كأفضل لاعب في المباراة، صرح فليك: "هذا هو ملعبه، لقد سجل أيضا بعض الأهداف مع ".وأبدى رغبته في تكرار الاحتفالات مع الجماهير، في نهائي دوري أبطال أوروبا المقرر في ، لكنه أشار إلى تبقي مباراتين في نصف النهائي، ضد إنتر .وكشف فليك أن الإيطالي ، مدرب مدريد، هنأه عقب المباراة.