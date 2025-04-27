حارس برشلونة عن لحظة تسجيل هدف الحسم: كنت مشغولا بهذا الأمر

وقال ، في تصريحات نشرها موقع "tribuna": "يمكننا الاستمتاع بالمباراة والفوز، لكن يجب التركيز على مباراة الأربعاء".وأضاف: "عندما كان كوندي يستعد للتسديد (الهدف الثالث)، كنت أصرخ في الدفاع لأنظمهم من جديد، لم أكن أتوقع ذلك (الهدف)، ولكنها كانت لحظة رائعة بالنسبة له".وتابع: "كوندي من أكثر اللاعبين الذين رأيتهم اجتهادا في العمل، إنه يتمتع بشخصية رائعة وعقلية لا تصدق".وختم: "إنه يستحق هذه اللحظة الرائعة، عادة ما نشيد به بسبب جوانب أخرى من لعبه، لكن أن يحظى بهذه اللحظة المميزة في تلك المباراة الكبرى، فهو يستحقها بجدارة".وحقق برشلونة ، بعد فوزه المثير على 3-2، أمس الأحد، على ملعب لا كارتوخا، في مباراة امتدت لشوطين إضافيين.