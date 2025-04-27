عراقي ضمن الطاقم التحكيمي لربع نهائي أبطال آسيا النخبة

وذكر بيان للاتحاد العراقي، أنه "تم اختيار الحكم علي كريم مراقباً للـ(VAR) لمباراة السد وكاواساكي في دوري أبطال النخبة ضمن الدور ربع النهائي لبطولةِ دوري أبطال آسيا النخبة 1، الجارية أحداثها بالمملكة العربية ".وأضاف، أن "هذه المرة الثانية التي يكلف فيها علي كريم بمراقبة تقنية VAR في البطولة".