الدوري الهولندي.. تعادل سلبي لألمير سيتي بمشاركة العراقي علي جاسم

وشهدت المواجهة مشاركة نجم المنتخب العراقي أساسياً مع ألمير سيتي، حيث استمر في الملعب حتى الدقيقة 85 قبل أن يتم استبداله.بهذا التعادل، يواصل ألمير سيتي سعيه لتحسين مركزه في جدول الترتيب مع اقتراب الموسم من نهايته، إذ يقبع في المركز 17.