سيلفي لمحمد صلاح مع المشجعين

وأحرز الهدف الرابع "للريدز" في الدقيقة 63 من زمن اللقاء على ملعب "أنفيلد"، ليتقدم فريقه (4-1) ويصبح على بعد دقائق قليلة من لقب "البريمير ليغ" لصالحه مبكرا.واحتفل " " المصري بطريقة رائعة استثنائية، إذ أخذ هاتف مشجعة والتقط صورة سلفي "ذهبية" مع الجماهير مع إشارة الفوز.ويتربع على عرش صدارة الدوري برصيد 79 نقطة متقدما بفارق 12 نقطة على أقرب مطارديه ، وبالتالي يكفي "الريدز" نقطة واحدة فقط من 5 مواجهات أو خسارة الفريق اللندني لأي نقطة في مبارياته الأربع المتبقية، كي يصبح بطلا للدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الـ20 في تاريخه ومعادلة نادي كأكثر الفرق تتويجا بالدوري الإنجليزي.