فوز وتعادل ضمن الجولة 30 من دوري النجوم

وتمكن الكهرباء من إحراز الهدف الأول عن طريق لاعبه عند الدقيقة 50 من عمر اللقاء، فيما ضاعف زميله النتيجة بعد 9 دقائق فقط.وارتفع رصيد الكهرباء إلى 40 نقطة في المركز 11، بينما حل في المركز 16 برصيد 31 نقطة.وضمن الجولة ذاتها، انتهى لقاء والنفط بالتعادل الإيجابي على ، حيث سجل للكرخ افياني إيزي في الدقيقة 11 من الشوط الأول، ثم عادل النتيجة للنفط عبر ضربة جزاء عند الدقيقة 35.وارتفع رصيد النفط إلى 42 نقطة في المركز السابع، والكرخ في المركز 11 برصيد 39 نقطة.