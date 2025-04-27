ليفربول يتوج بلقب بطل الدوري الإنجليزي

وفاجأ المهاجم الإنجليزي أصحاب الأرض بتسجيله هدف التقدم لتوتنهام مبكرا بعد مرور 12 دقيقة من انطلاق صفارة البداية، ليفتح بعد ذلك باب "الجحيم" على فريقه.فقد رد بقوة بخمسة أهداف من دون رد، الأول سجله المهاجم الكولومبي في الدقيقة 16، وضاعف زميله الأرجنتيني أليكسيس ماك اليستير النتيجة بعد 8 دقائق، وأضاف المهاجم الهولندي كودي خاكبو الهدف الثالث عند الدقيقة 34 من زمن الشوط الأول.وأحرز النجم المصري الهدف الرابع "للريدز" في الدقيقة 63، ومن ثم جاء الهدف الخامس بـ"نيران صديقة" سجله ديستيني أودوجي هدف في مرماه، في الدقيقة 69 من عمر المباراة التي جرت على ملعب "أنفيلد".ورفع فريق ليفربول رصيد إلى 82 نقطة وابتعد في صارة الدوري بفارق 14 نقطة على أقرب مطارديه ، وبالتالي أصبح بعيدا عن متناول الجميع وتوج بلقب بطل للمرة الـ20 في تاريخه معادلا الرقم القياسي لنادي كأكثر الفرق تتويجا بالدوري الإنجليزي.