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ليفربول يتوج بلقب بطل الدوري الإنجليزي
رياضة
2025-04-27 | 13:34
1,196 شوهد
السومرية نيوز
– رياضة
حسم فريق
ليفربول
لقب بطل
الدوري الإنجليزي الممتاز
لكرة القدم، لصالحه مبكرا بفوزه على ضيفه
توتنهام
(5-1) في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، ضمن الجولة 34 "للبريمير ليغ".
وفاجأ المهاجم الإنجليزي
دومينيك سولانكي
أصحاب الأرض بتسجيله هدف التقدم لتوتنهام مبكرا بعد مرور 12 دقيقة من انطلاق صفارة البداية، ليفتح بعد ذلك باب "الجحيم" على فريقه.
فقد رد
ليفربول
بقوة بخمسة أهداف من دون رد، الأول سجله المهاجم الكولومبي
لويس دياز
في الدقيقة 16، وضاعف زميله الأرجنتيني أليكسيس ماك اليستير النتيجة بعد 8 دقائق، وأضاف المهاجم الهولندي كودي خاكبو الهدف الثالث عند الدقيقة 34 من زمن الشوط الأول.
وأحرز النجم المصري
محمد صلاح
الهدف الرابع "للريدز" في الدقيقة 63، ومن ثم جاء الهدف الخامس بـ"نيران صديقة" سجله ديستيني أودوجي هدف في مرماه، في الدقيقة 69 من عمر المباراة التي جرت على ملعب "أنفيلد".
ورفع فريق ليفربول رصيد إلى 82 نقطة وابتعد في صارة الدوري بفارق 14 نقطة على أقرب مطارديه
أرسنال
، وبالتالي أصبح بعيدا عن متناول الجميع وتوج بلقب بطل
الدوري الإنجليزي الممتاز
للمرة الـ20 في تاريخه معادلا الرقم القياسي لنادي
مانشستر يونايتد
كأكثر الفرق تتويجا بالدوري الإنجليزي.
Alsumaria Tv
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