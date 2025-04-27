دهوك يتغلب على كربلاء في "نجوم العراق"

تغلب فريق ، مساء الأحد، على ضيفه في لكرة القدم.

وفاز صقور الجبال بهدفين لهدف خلال المباراة التي اقيمت في . وبهذا الفوز يرفع رصيده الى 44 نقطة، بينما تجمد رصيد عند 22 نقطة.