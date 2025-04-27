محمد صلاح.. هداف الأجانب في البريميرليج

ترك ، نجم ، بصمته خلال مباراة فريقه ضد هوتسبير، على ملعب أنفيلد، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 34 من الدوري الإنجليزي.

وفي الدقيقة 64، سجل ، هدف الرابع في المباراة، من تسديدة داخل منطقة الجزاء، ليقرب فريقه من التتويج باللقب قبل النهاية بـ 4 جولات.

وأصبح صلاح بذلك، أكثر لاعب أجنبي تسجيلا للأهداف في تاريخ البريميرليج، حسبما ذكرت شبكة "أوبتا" للإحصائيات.



ووصل الدولي المصري إلى 185 هدفا، ليتجاوز الأرجنتيني ، أسطورة ، الذي سجل 184 هدفا في .



وأشار الحساب الرسمي للبريميرليج، إلى تقدم صلاح في قائمة الهدافين التاريخيين للمسابقة، بوصوله للمركز الخامس، متأخرا بفارق هدفين عن كول، صاحب المرتبة الرابعة برصيد 187 هدفا.



بينما أفادت شبكة "سكواكا" بأن صلاح ساهم في 272 هدفا في البريميرليج، متجاوزا الويلزي جيجز، أسطورة (271)، رغم خوض المهاجم المصري 335 مباراة أقل.



ويتصدر محمد صلاح، جدول ترتيب هدافي البريميرليج خلال الموسم الحالي، برصيد 28 هدفا، بفارق 6 أهداف عن أقرب ملاحقيه، نجم .