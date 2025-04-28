هل يتولى عبد الغني شهد تدريب زاخو؟

ولا يرتبط المدرب شهد حاليا مع أي ناد بعد أن مؤخرا من قيادة فريق ، على خلفية الخسارة بثلاثية نظيفة مع .وكان بقيادة يقدم أحد أفضل مواسمه على الإطلاق، لكن الجولات الأربع الأخيرة لم تكن على ما يرام وغابت عنه نغمة الفوز فيها، ما أدى إلى تراجع الفريق في سلم الترتيب بعد أن وقف متصدرا لجولات عديدة.يذكر أن زاخو تراجع للمركز الثالث في سلم الترتيب برصيد 53 نقطة، وبات يبتعد بفارق 11 نقطة عن المتصدر .