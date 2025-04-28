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هل يتولى عبد الغني شهد تدريب زاخو؟
رياضة
2025-04-28 | 02:40
359 شوهد
السومرية نيوز
ـ رياضة
اقترب المدرب
عبد الغني شهد
من قيادة فريق
زاخو
لكرة القدم، خلفا للمدرب
القطري
طلال البلوشي
الذي قدم استقالته بعد الخسارة الأخيرة أمام
ديالى
بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة الـ 30 من مسابقة
دوري النجوم
للمحترفين.
ولا يرتبط المدرب شهد حاليا مع أي ناد بعد أن
استقال
مؤخرا من قيادة فريق
النجف
، على خلفية الخسارة بثلاثية نظيفة مع
القوة الجوية
.
وكان
زاخو
بقيادة
طلال البلوشي
يقدم أحد أفضل مواسمه على الإطلاق، لكن الجولات الأربع الأخيرة لم تكن على ما يرام وغابت عنه نغمة الفوز فيها، ما أدى إلى تراجع الفريق في سلم الترتيب بعد أن وقف متصدرا لجولات عديدة.
يذكر أن زاخو تراجع للمركز الثالث في سلم الترتيب برصيد 53 نقطة، وبات يبتعد بفارق 11 نقطة عن المتصدر
الزوراء
.
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