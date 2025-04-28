اليوم.. أربع مواجهات في ختام الجولة الـ 30 من دوري النجوم

ويستقبل في المباراة الأولى عند الساعة 5:00 مساءً فريق ضيفه فريق على .وستجرى المباراة الثانية بين فريق الحدود مع ضيفه على عند الساعة 5:00 مساءً.وتتواصل مباريات الجولة عن الساعة 7:30، حيث تقام مباراة وضيفه الشرطة على .وفي ذات التوقيت يقام اللقاء الأخير الذي يجمع فريق الطلبة مع ضيفه على .