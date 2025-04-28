استعدادًا لمباراة الأسود والشمشون.. السفير الكوري يصل البصرة

وقال الفريجي في بيان ورد لـ ، إنه "ضمن إطار تعزيز التعاون المشترك استقبل الفريجي السفير الكوري الجنوبي الذي وصل لمحافظة البصرة اليوم والذي عقد اجتماع مع الحكومة المحلية للاطلاع على الاستعدادات الامنية وتعزيز العلاقات الثنائية مع البلدين".وأضاف المكتب، "وتزامن مع زيارة السفير وصول الوفد الفني الكوري الذي سوف يعقد عدة اجتماعات مع الجهات المعنية لمراجعة الجاهزية الأمنية تحضيرًا لهذا الحدث المرتقب" .وذكر الفريجي خلال لقائه السفير، انه "تم بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، خاصة في الجانب الأمني، وطرح عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك لتعزيز أطر التعاون بين الجانبين".وأكد الفريجي على "أهمية هذه الزيارة في دفع العلاقات الكورية-العراقية قدمًا، خصوصًا في المجال الأمني".