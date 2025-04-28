استعدادًا لمباراة الأسود والشمشون.. السفير الكوري يصل البصرة

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
بعد مناشدته عبر السومرية.. أمين بغداد يستجيب لمواطن بغدادي
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

استعدادًا لمباراة الأسود والشمشون.. السفير الكوري يصل البصرة

رياضة

2025-04-28 | 05:27
استعدادًا لمباراة الأسود والشمشون.. السفير الكوري يصل البصرة
825 شوهد

السومرية نيوز – رياضة

وصل السفير الكوري، اليوم الاثنين، الى محافظة البصرة للاطلاع على الاستعدادات الأمنية لاستقبال المنتخب الكوري الذي سيواجه نظيره العراقي في شهر حزيران المقبل على ملعب "جذع النخلة" في المدينة الرياضية ضمن تصفيات كأس العالم.

 
وقال مكتب رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة البصرة عقيل الفريجي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "ضمن إطار تعزيز التعاون المشترك استقبل الفريجي السفير الكوري الجنوبي الذي وصل لمحافظة البصرة اليوم والذي عقد اجتماع مع الحكومة المحلية للاطلاع على الاستعدادات الامنية وتعزيز العلاقات الثنائية مع البلدين".

وأضاف المكتب، "وتزامن مع زيارة السفير وصول الوفد الفني الكوري الذي سوف يعقد عدة اجتماعات مع الجهات المعنية لمراجعة الجاهزية الأمنية تحضيرًا لهذا الحدث المرتقب" .

وذكر الفريجي خلال لقائه السفير، انه "تم بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، خاصة في الجانب الأمني، وطرح عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك لتعزيز أطر التعاون بين الجانبين".

وأكد الفريجي على "أهمية هذه الزيارة في دفع العلاقات الكورية-العراقية قدمًا، خصوصًا في المجال الأمني".

Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
>> تابع قناة السومرية على تويتر

البصرة

مباراة

العراق

كوريا الجنوبية

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
Alsumaria Tv
اخترنا لك
ماذا عن برشلونة.. تعرف على أكثر فريق خسر نهائي أبطال أوروبا تأريخياً
08:48 | 2025-04-28
لابورتا يكشف ازمة تجديد عقد فليك مع برشلونة
06:26 | 2025-04-28
اليوم.. أربع مواجهات في ختام الجولة الـ 30 من دوري النجوم
03:50 | 2025-04-28
هل يتولى عبد الغني شهد تدريب زاخو؟
02:40 | 2025-04-28
محمد صلاح.. هداف الأجانب في البريميرليج
15:21 | 2025-04-27
دهوك يتغلب على كربلاء في "نجوم العراق"
14:26 | 2025-04-27
&quot;عموتة&quot; يضع 3 شروط لقيادة أسود الرافدين نحو المونديال
27.51%
10:27 | 2025-04-27
"عموتة" يضع 3 شروط لقيادة أسود الرافدين نحو المونديال
10:27 | 2025-04-27
الدولار يرتفع قليلاً في بورصة بغداد
20.61%
10:11 | 2025-04-26
الدولار يرتفع قليلاً في بورصة بغداد
10:11 | 2025-04-26
ارتفاع يطرأ على أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية
16.74%
03:31 | 2025-04-27
ارتفاع يطرأ على أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية
03:31 | 2025-04-27
بشرى سارة لعمال العراق.. رواتب تقاعدية تتجاوز مليون و 700
13.06%
09:56 | 2025-04-27
بشرى سارة لعمال العراق.. رواتب تقاعدية تتجاوز مليون و 700
09:56 | 2025-04-27
حصيلة جديدة لضحايا انفجار ميناء رجائي الإيراني
11.37%
16:19 | 2025-04-26
حصيلة جديدة لضحايا انفجار ميناء رجائي الإيراني
16:19 | 2025-04-26
تصريح رسمي بشأن قرار تمليك الأراضي الزراعية والتابعة للدولة
10.71%
11:52 | 2025-04-27
تصريح رسمي بشأن قرار تمليك الأراضي الزراعية والتابعة للدولة
11:52 | 2025-04-27
المزيد
نعم، تهبط بسلام
نعم، تهبط بسلام
لن يحضر
لن يحضر
هبوط تتبعه ضجة شعبية وسياسية
هبوط تتبعه ضجة شعبية وسياسية
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

فيديوهات

"مخبأة بطريقة احترافية".. ضبط مواد مخدرة في مطار بغداد (فيديو)
Play
"مخبأة بطريقة احترافية".. ضبط مواد مخدرة في مطار بغداد (فيديو)
07:14 | 2025-04-28
"اكتوت اجسادنا بسياط امانتكم".. علوة جميلة "تستصرخ" الحكومة: رشاوى البلدية 12 ضعف الضرائب المقررة
Play
"اكتوت اجسادنا بسياط امانتكم".. علوة جميلة "تستصرخ" الحكومة: رشاوى البلدية 12 ضعف الضرائب المقررة
05:58 | 2025-04-28
قريباً... ذوي الاحتياجات الخاصة في العراق يدخلون إلى سوق العمل
Play
قريباً... ذوي الاحتياجات الخاصة في العراق يدخلون إلى سوق العمل
05:29 | 2025-04-28
مع انخفاض ساعات تجهيز الكهرباء... صيف كارثي في ميسان!
Play
مع انخفاض ساعات تجهيز الكهرباء... صيف كارثي في ميسان!
05:14 | 2025-04-28
الازمة العالمية تهدد اقتصاد العراق بالانكماش!
Play
الازمة العالمية تهدد اقتصاد العراق بالانكماش!
04:12 | 2025-04-28
بغداد... طرد الشركة الاوكرانية من عكاز النفطي بعد "عام جدلي"
Play
بغداد... طرد الشركة الاوكرانية من عكاز النفطي بعد "عام جدلي"
01:08 | 2025-04-28
بعد مناشدته عبر السومرية.. أمين بغداد يستجيب لمواطن بغدادي
Play
بعد مناشدته عبر السومرية.. أمين بغداد يستجيب لمواطن بغدادي
17:51 | 2025-04-27
التنافس الانتخابي في العراق... الصراع يشتد بين الأطراف!
Play
التنافس الانتخابي في العراق... الصراع يشتد بين الأطراف!
15:10 | 2025-04-27
نيران تلتهم 4 منازل في البصرة "فيديو"
Play
نيران تلتهم 4 منازل في البصرة "فيديو"
13:05 | 2025-04-27
فوز برنامج "الله بالخير" على السومرية بجائزة ضمن مهرجان بغدادو
Play
فوز برنامج "الله بالخير" على السومرية بجائزة ضمن مهرجان بغدادو
10:09 | 2025-04-27
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.