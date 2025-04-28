لابورتا يكشف ازمة تجديد عقد فليك مع برشلونة

وتوج برشلونة بلقب بعد انتصار مثير على بنتيجة 3-2 في مباراة النهائي التي أقيمت على ملعب "لا كارتوخا"، ليضيف اللقب الثاني هذا الموسم بعد الفوز بكأس السوبر الإسباني مطلع العام، أيضا على حساب الغريم التقليدي.وعن مستقبل المدرب الألماني ، الذي وقع عقدا يمتد حتى عام 2026، أوضح أن النادي يتطلع لاستمرار هذه المرحلة أطول فترة ممكنة.وأكد لابورتا أن فليك باق للموسم الحالي والمقبل، وأن تدرس مستقبل الجهاز الفني بالتنسيق مع .كما أوضح لابورتا أن فليك يفضّل اعتماد سياسة العقود قصيرة الأمد، وهانز يفضل التقدم عامًا بعد عام، مع وجود هامش للتجديد سنويًا.وتحدث لابورتا عن اختيار لتولي فليك مهمة تدريب الفريق الأول، قائلا إن ديكو وبويان كريكيتش لعبا دورا حاسما في التوصية بفليك، وأنه رغم وجود خيارات أخرى، إلا أن تحليل ديكو وبويان الإنساني والرياضي أقنعه بدعم القرار.