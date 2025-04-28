ماذا عن برشلونة.. تعرف على أكثر فريق خسر نهائي أبطال أوروبا تأريخياً

في المجمل خاض 9 نهائيات لدوري أبطال أوروبا بالصيغتين القديمة والجديدة، مع ذلك لم يفز إلا مرتين بالكأس ذات الأذنين، وخسر 7 مباريات نهائية في رقم قياسي لو لم يتجنبه لكان المنافس الأول لريال على لقب البطل القياسي.جاء تتويج يوفنتوس الأول بلقب دوري أبطال أوروبا عام 1985 عندما هزم الإنجليزي 1-0 بقيادة الفرنسي بلاتيني في ملعب هيسل ببروكسل في مباراة شهدت أحداثاً مأساوية للجماهير نتج عنه إيقاف ليفربول عن المشاركات الأوروبية لمدة 5 مواسم.وعاد فريق السيدة العجوز ليتوج للمرة الثانية بعد 11 عاماً، عندما هزم الهولندي على الملعب الأولمبي بروما عام 1996 بفارق ركلات الترجيح 4-2 بعد التعادل في الوقت الأصلي والإضافي بنتيجة 1-1.ويوصف يوفنتوس بالنادي الأسوأ حظاً في دوري أبطال أوروبا، فقد خسر سبع نهائيات في البطولة منها 5 مرات في النسخة الحديثة لدوري أبطال أوروبا وهو رقم قياسي لا ينافسه أي أحد عليه.وتعود خسارة يوفنتوس الأولى لنهائي دوري الأبطال في النظام القديم عام 1973 أمام أياكس أمستردام، ثم خسر مجدداً عام 1983 أمام هامبورغ الألماني، ثم خسر للمرة الثالثة في النظام القديم عام 1997 أمام .شبح الإخفاق يطارد يوفنتوسسجل حضوره أيضاً في نهائي 1998، ولكنه خسره أمام بفضل هدف بريدراغ مياتوفيتش الشهير.حاول نادي يوفنتوس من جديد التتويج بدوري أبطال أوروبا، حيث وصل إلى نهائي 2003 على ملعب أولد ترافورد بمدينة ، لكن فريق رجال المدرب مارتشيلو ليبي فشلوا مرة أخرى في احراز اللقب بعد الخسارة أمام بفارق ركلات الترجيح 3-2 عقب نهاية المباراة بالتعادل السلبي.وكان آخر ظهور لنادي يوفنتوس في نهائي دوري أبطال أوروبا في عامي 2015 و2017 وكلاهما انتهى بخسارته أمام برشلونة وريال مدريد الإسبانيين على التوالي.مازال نادي يوفنتوس يسعى لنيل لقبه الثالث في المسابقة ومعادلة رقم إنتر بـ3 ألقاب، في حين يحلق ميلان وحيداً في قمة الأندية الإيطالية الأكثر تتويجاً برصيد 7 ألقاب جعلته لسنين طويلة الوصيف الأول لريال مدريد في قائمة الأكثر تتويجاً بهذه الكأس الصعبة.قائمة أكثر 10 أندية خسرت نهائي دوري أبطال أوروبا7 مرات: أعوام 1973 و1983 و1997 و1998 و2003 و2015 و2017 (لعب 9 نهائيات).الألماني 5 مرات: أعوام 1982 و1987 و1999 و2010 و2012 (لعب 11 نهائي).بنفيكا 5 مرات: أعوام 1963 و1965 و1968 و1988 و1990 (لعب 7 نهائيات).4 مرات: أعوام 1958 و1993 و1995 و2005 (لعب 11 نهائي).ليفربول الإنجليزي 4 مرات: أعوام 1985 و2007 و2018 و2022 (لعب 10 نهائيات).الإسباني 3 مرات: أعوام 1974 و2014 و2016 (لعب 3 نهائيات).برشلونة الإسباني 3 مرات: أعوام 1961 و1986 و1994 (لعب 8 نهائيات).إنتر ميلان 3 مرات: أعوام 1967 و1972 و2023 (لعب 6 نهائيات).ريال مدريد الإسباني 3 مرات: أعوام 1962 و1974 و1981 (لعب 18 نهائي).الإنجليزي مرتين: أعوام 2009 و2011 (لعب 5 نهائيات).