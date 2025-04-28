رونالدو يتصدر.. قائمة بأفضل 10 هدافين في تاريخ أبطال أوروبا

يعتبر هذا الثلاثي الوحيد الذي استطاع تجاوز سقف الـ 100 هدف (حتى الآن)، فيما يبدو لاعبو الجيل الجديد بعيدين كل البعد عن نادي المئة في أمجد الكؤوس الأوروبية.
في 18 أبريل 2017، أصبح كريستيانو رونالدو
مهاجم ريال مدريد
حينها واللاعب الحالي لنادي النصر السعودي، أول لاعب يصل إلى 100 هدف في تاريخ دوري أبطال أوروبا، مُحققاً رقمه القياسي هذا بفضل ثلاثة أهداف (هاتريك) في شباك بايرن ميونيخ الألماني في مباراته رقم 137 مع البطولة.
فاز رونالدو
بالبطولة مرة واحدة مع مانشستر يونايتد
و4 مرات مع ريال مدريد
، وهو اللاعب الوحيد حتى الآن الذي سجل في ثلاث نهائيات لدوري أبطال أوروبا، كما أنه رفقة الأسطورة
الأرجنتينية ليونيل ميسي
سجلا ثماني ثلاثيات (هاتريك) في دوري أبطال أوروبا.
أفضل هدافي دوري أبطال أوروبا:
1 - البرتغالي كريستيانو
رونالدو: 140 هدفاً (مانشستر يونايتد- ريال مدريد- يوفنتوس)
2- الأرجنتيني ليونيل ميسي
: 129 هدفاً (برشلونة- باريس سان جيرمان)
3- البولندي روبرت
ليفاندوفسكي: 105 أهداف (بوروسيا دورتموند- بايرن ميونيخ- برشلونة)
4 – الفرنسي كريم بنزيما
: 90 هدفاً (ليون- ريال مدريد)
5 – الإسباني راؤول غونزاليس: 71 هدفاً (ريال مدريد- شالكه)
6 – الألماني توماس مولر: 56 هدفاً (بايرن ميونيخ)
6 – الهولندي رود فان نيستلروي: 56 هدفاً (أيندهوفن- مانشستر
يونايتد- ريال مدريد)
7 – الفرنسي كيليان مبابي
: 55 هدفاً (موناكو- باريس سان جيرمان- ريال مدريد)
8 – الفرنسي تييري هنري: 50 هدفاً (موناكو- أرسنال- برشلونة)
9 – النرويجي إيرلينغ هالاند: 49 هدفاً (سالزبورغ- بوروسيا دورتموند- مانشستر سيتي)
10 – السويدي
زلاتان إبراهيموفيتش: 48 هدفاً (أياكس- يوفنتوس- إنتر- برشلونة- ميلان- باريس سان جيرمان- مانشستر يونايتد
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