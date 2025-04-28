نابولي ينفرد بصدارة الدوري الإيطالي

وتقدم في الدقيقة السابعة عن طريق ماكتوميناي الذي تلقى عرضية من الجهة اليمنى من زميله أنغيسا، ليضع الكرة في الشباك.وفي الدقيقة 41 عاد ماكتوميناي للتسجيل بنفس الطريقة، لكن هذه المرة بتمريرة من زميله ، ليسجل هدفه الشخصي الثاني له ولفريقه.ورفع نابولي رصيده إلى 74 نقطة في المركز الأول، بفارق ثلاث نقاط عن حامل اللقب إنتر صاحب المركز الثاني، والذي خسر أمس الأحد أمام ضيفه بهدف نظيف.وجاء هذا الفوز ليعزز آمال فريق المدرب ، الذي سبق له الفوز بالدوري مع وإنتر ميلان، في تحقيق اللقب للمرة الرابعة في تاريخه والثاني في آخر ثلاثة مواسم بعد تتويجه به في موسم 2022/2023.وعلى الجانب الآخر، تجمد رصيد تورينو عند 43 نقطة في المركز العاشر.