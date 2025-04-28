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نابولي ينفرد بصدارة الدوري الإيطالي
رياضة
2025-04-28 | 10:12
124 شوهد
السومرية نيوز
- رياضة
نجح الدولي الاسكتلندي
سكوت ماكتوميناي
في قيادة فريقه فريقه للانفراد بصدارة
الدوري الإيطالي
لكرة القدم بالفوز على ضيفه تورينو بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة 34 من المسابقة.
وتقدم
نابولي
في الدقيقة السابعة عن طريق ماكتوميناي الذي تلقى عرضية من الجهة اليمنى من زميله
فرانك
أنغيسا، ليضع الكرة في الشباك.
وفي الدقيقة 41 عاد ماكتوميناي للتسجيل بنفس الطريقة، لكن هذه المرة بتمريرة من زميله
ماتيو بوليتانو
، ليسجل هدفه الشخصي الثاني له ولفريقه.
ورفع نابولي رصيده إلى 74 نقطة في المركز الأول، بفارق ثلاث نقاط عن حامل اللقب إنتر
ميلان
صاحب المركز الثاني، والذي خسر أمس الأحد أمام ضيفه
روما
بهدف نظيف.
وجاء هذا الفوز ليعزز آمال فريق المدرب
أنطونيو كونتي
، الذي سبق له الفوز بالدوري مع
يوفنتوس
وإنتر ميلان، في تحقيق اللقب للمرة الرابعة في تاريخه والثاني في آخر ثلاثة مواسم بعد تتويجه به في موسم 2022/2023.
وعلى الجانب الآخر، تجمد رصيد تورينو عند 43 نقطة في المركز العاشر.
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