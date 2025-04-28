رسمياً.. العراق ينضم لمنظمة "أيكاهو" للخيول العربية

وذكر بيان للجنة الأولمبية، انه "تم التصويت على قبول عضوية المنظمة العراقية للخيول العربية في منظمة "أيكاهو - ECAHO"، خلال اجتماع الجمعية العمومية، أمس، في بولندا".وأضاف البيان، "يعد هذا الإنجاز، خطوة نوعية تسهم في تعزيز حضور في المحافل الدولية الخاصة بأنشطة ومسابقات الخيول العربية الأصيلة، وتفتح آفاقاً جديدة لمربي ومالكي في العراق للمشاركة في أهم البطولات والمعارض العالمية".