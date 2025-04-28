الكلاسيكو السبب.. روديغر يواجه نهاية إجبارية لموسمه

تقرير الحكم ذكر أن المدافع الألماني ألقى عليه شيئاً من أمام مقاعد البدلاء، لكن لم يصبه، وذلك بعد حصوله على بطاقة حمراء في الدقيقة 120، وتدخل العديد من الأشخاص لإبعاده أثناء إظهار سلوك عنيف.وأورد تقرير الحكم كل التفاصيل الممكنة لضمان أقصى عقوبة لروديغر، وسط توقعات بأن يتراوح إيقافه بين 4 مباريات و12 مباراة، ولن يقتصر العقاب على مسابقة الكأس فقط، بل قد يُحرم من آخر 5 جولات في .وخسر لقب الكأس بهدف في الرمق الأخير من الوقت الإضافي 3-2، كما يتأخر بفارق 4 نقاط عن برشلونة في قمة .واعتذر روديغر للحكم عن تصرفه في ملعب لا كارتوخا بإشبيلية، لكن هذا لن يجنبه العقاب، إذ يدرك صعوبة الدفاع عن موقف اللاعب وتبرير ما فعله بعد أن شاهده الجميع.جراحة إجباريةربما لن ينشغل روديغر بالعقوبة كثيراً في ظل تعرضه لمشكلة في الركبة، حيث غادر الملعب متألماً قبل نهاية المباراة بعد التحامل على نفسه.وتتوقع صحيفة "Marca" خضوع روديغر لجراحة في الركبة بعد انتهاء الموسم، وبالتالي سيغيب عن مونديال الأندية بجانب منافسات نصف نهائي الأوروبية مع التي ستواجه يوم 4 يونيو.ويبدو روديغر متقبلاً لخيار الجراحة بعد فترة طويلة من تحمل الآلام، ما سيضع زميله أوريلين تشواميني في تحد كبير في مرحلة الحسم بالموسم.وسيضطر المدرب للاعتماد على تشواميني في قلب الدفاع مجدداً، في ظل هبوط مستوى ألابا بعد إصابة طويلة، كما يواصل إيدر ميليتاو التعافي على أمل اللحاق بمونديال الأندية.وسيزداد الضغط على أسينسيو الذي تحول من ناشئ مهمش إلى مدافع لا غنى عنه، إذ خاض 38 مباراة، منها 28 في التشكيلة الأساسية، بإجمالي 2754 دقيقة لعب.