الكرمة يتغلب على النجف ونوروز يفاجئ الحدود بدوري النجوم

وسجل المحترف جيقرسون باهيا الهدف الأول للكرمة في شباك في الدقيقة 25 من عمر اللقاء، بينما ضاعف أوماريو الفوز النتيجة في الدقيقة 56، وسجل المحترف السوري الدائي الهدف الثالث عبر ركلة جزاء في الدقيقة 91 من المباراة التي جرت على .وتمكن من رفع رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثامن بترتيب الدوري، في حين توقف رصيد النجف عند النقطة 36 بالمركز 14.وفي مباراة أخرى ضمن بختام الجولة 30 من ، وجرت على ، تغلب فريق بهدفين لهدف على الحدود بعدما كان متأخراً، حيث سجل للحدود ديني في الدقيقة 44 قبل أن يعادل لاعب نوروز زريقات النتيجة في الدقيقة 58.وفي الدقيقة 81 سجل علي صالح الهدف الثاني لنوروز، ليحتل فريقه المركز 12 برصيد 36 نقطة، بينما تسمر الحدود في المركز الأخير برصيد 20 نقطة.