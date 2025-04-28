الشرطة يهزم أربيل والتعادل يحسم لقاء الطلبة ونفط ميسان

تمكن فريق الشرطة، مساء الاثنين، من هزيمة مضيفه ، فيما حسم التعادل لقاء الطلبة ونفط ضمن منافسات لكرة القدم.

وفاز الشرطة على أربيل بهدفين نظيفين خلال المباراة التي احتضنها ملعب في . وفي في العاصمة ، حسم التعادل الايجابي بهدف لكل منهما لقاء الطلبة ونفط .