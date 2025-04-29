كل ما تريد معرفته عن مباراة آرسنال وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

حسم المدفعجية التأهل إلى هذا الدور بعدما جدد تفوقه على ريال مدريد
بفوز ثمين 2-1 في معقل البيرنابيو، بعد انتصاره ذهابًا 3-0، ليبلغ الدور المقبل بنتيجة إجمالية مذهلة هي 5-1.
على الجانب الأخر، يدخل باريس سان جيرمان
المواجهة بمعنويات مرتفعة بعد الإطاحة بليفربول وأستون فيلا، رغم اهتزاز نتائجه محليًا، وخسارته المفاجئة أمام نيس، ومع ذلك يحتفظ الفريق الفرنسي بسجل تهديفي قوي خارج أرضه بواقع 18 مباراة متتالية.
وفي هذا التقرير نقدم لكم موعد مباراة آرسنال وباريس سان جيرمان
في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2025، والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للمباراة..
موعد مباراة آرسنال وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 2025
موعد مباراة آرسنال وباريس سان جيرمان في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، هو اليوم الثلاثاء الموافق 29 إبريل 2025.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت العراق
ومصر والسعودية.
القنوات الناقلة لمباراة آرسنال وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 2025
تمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا 2025، في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وستقوم بتخصيص قناة beIN Sports 1 HD لبث مباراة آرسنال وباريس سان جيرمان في نصف النهائي.
ويمكنك مشاهدة البث المباشر للمباراة من عن طريق الاشتراك في تطبيق TOD، أو من خلال خدمة beIN Connect.
تشكيل آرسنال المتوقع ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 2025
يواجه آرسنال أزمة في وسط الملعب والدفاع بسبب الغيابات، مما قد يضطر أرتيتا لإجراء تغييرات تكتيكية لتعويض الغيابات، ومن المتوقع أن يبدأ المدفعجية المباراة بالتشكيل التالي:
تشكيلة آرسنال ضد باريس سان جيرمان 4-3-3
دافيد رايا
لويس سكيلي - ياكوب كيفيور - ويليام ساليبا - يورين تيمبر
مارتن أوديغارد - ديكلان رايس - ميكيل ميرينو
غابرييل مارتينيلي - لياندرو تروسار - بوكايو ساكا
تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع ضد آرسنال في دوري أبطال أوروبا 2025
من المتوقع أن يبدأ باريس سان جيرمان تحت قيادة المدير الفني لويس إنريكي
مباراة آرسنال في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بالتشكيل التالي:
تشكيلة باريس سان جيرمان ضد آرسنال 4-3-3
جيانلويجي دوناروما
نونو مينديز - ويليام باشو - ماركينيوس - أشرف حكيمي
فابيان رويز - فيتينيا - جواو نيفيس
خفيتشا كفاراتسخيليا - عثمان ديمبيلي - برادلي باركولا