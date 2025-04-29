كل ما تريد معرفته عن مباراة آرسنال وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

حسم المدفعجية التأهل إلى هذا الدور بعدما جدد تفوقه على بفوز ثمين 2-1 في معقل البيرنابيو، بعد انتصاره ذهابًا 3-0، ليبلغ الدور المقبل بنتيجة إجمالية مذهلة هي 5-1.على الجانب الأخر، يدخل المواجهة بمعنويات مرتفعة بعد الإطاحة بليفربول وأستون فيلا، رغم اهتزاز نتائجه محليًا، وخسارته المفاجئة أمام نيس، ومع ذلك يحتفظ الفريق الفرنسي بسجل تهديفي قوي خارج أرضه بواقع 18 مباراة متتالية.وفي هذا التقرير نقدم لكم موعد مباراة آرسنال وباريس في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2025، والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للمباراة..موعد مباراة آرسنال وباريس سان جيرمان في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، هو اليوم الثلاثاء الموافق 29 إبريل 2025.وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت ومصر والسعودية.تمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا 2025، في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وستقوم بتخصيص قناة beIN Sports 1 HD لبث مباراة آرسنال وباريس سان جيرمان في نصف النهائي.ويمكنك مشاهدة البث المباشر للمباراة من عن طريق الاشتراك في تطبيق TOD، أو من خلال خدمة beIN Connect.يواجه آرسنال أزمة في وسط الملعب والدفاع بسبب الغيابات، مما قد يضطر أرتيتا لإجراء تغييرات تكتيكية لتعويض الغيابات، ومن المتوقع أن يبدأ المدفعجية المباراة بالتشكيل التالي:من المتوقع أن يبدأ باريس سان جيرمان تحت قيادة مباراة آرسنال في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بالتشكيل التالي: