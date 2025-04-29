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البلوشي يغادر زاخو باكياً
رياضة
2025-04-29 | 07:34
606 شوهد
السومرية
نيوز- رياضة
أكدت الهيئة الإدارية لنادي
زاخو
الرياضي العراقي، تعاقدها مع المدرب
العراقي عبد الغني
شهد لقيادة تدريب فريقها الكروي الأول خلفاً للمدرب المستقيل
القطري
طلال البلوشي
.
وقال
المكتب الإعلامي
للنادي في منشور مقتضب، أن "إدارة
نادي زاخو الرياضي
العراقي، قد تعاقدت بشكل رسمي مع المدرب
العراقي عبد الغني
شهد لقيادة فريقها الكروي الأول خلفاً للمدرب السابق،
القطري
طلال البلوشي
، الذي
استقال
من مهمته في الجولة السابقة بعد تعرض الفريق إلى 3 خسارات متتالية في
دوري نجوم العراق
أمام فرق
كربلاء
،
نفط ميسان
،
ديالى
".
وأضاف، أن "المدرب الجديد
عبد الغني شهد
، سيباشر مهمته اعتباراً من، الثلاثاء، حيث تنتظر الفريق مباراة مهمة جداً أمام ضيفه، فريق
الزوراء
، الذي يتصدر حالياً فرق الدوري برصيد 64 نقطة".
من جانب آخر ودع أبناء مدينة
زاخو
المدرب القطري طلال البلوشي بالدموع، حيث قاموا بتطويق السيارة التي تقله وهم يذرفون الدموع، ليقابلهم البلوشي بالدموع أيضاً، متمنياً لفريق زاخو التوفيق، ولأبناء المدينة كل الخير.
وقال البلوشي بعد مغادرته لمدينة زاخو عائداً إلى بلاده في منشور مقتضب: "المحبة التي غمرني بها أهل زاخو لا توصف ولم أعشها في أي مكان، ولا أبالغ إذا قلت إني لم أعشها حتى في بيتي".
الجدير بالذكر أن البلوشي كان قد قاد فريق زاخو منذ بداية الموسم الماضي، ونجح في جعله منافساً لفرق دوري نجوم
العراق
، وفي هذا الموسم وحتى قبل تعرضه للخسارات الثلاث المتتالية كان المرشح الأقوى لخطف لقب دوري هذا الموسم.
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