البلوشي يغادر زاخو باكياً

وقال للنادي في منشور مقتضب، أن "إدارة العراقي، قد تعاقدت بشكل رسمي مع المدرب شهد لقيادة فريقها الكروي الأول خلفاً للمدرب السابق، ، الذي من مهمته في الجولة السابقة بعد تعرض الفريق إلى 3 خسارات متتالية في أمام فرق ، ، ".وأضاف، أن "المدرب الجديد ، سيباشر مهمته اعتباراً من، الثلاثاء، حيث تنتظر الفريق مباراة مهمة جداً أمام ضيفه، فريق ، الذي يتصدر حالياً فرق الدوري برصيد 64 نقطة".من جانب آخر ودع أبناء مدينة المدرب القطري طلال البلوشي بالدموع، حيث قاموا بتطويق السيارة التي تقله وهم يذرفون الدموع، ليقابلهم البلوشي بالدموع أيضاً، متمنياً لفريق زاخو التوفيق، ولأبناء المدينة كل الخير.وقال البلوشي بعد مغادرته لمدينة زاخو عائداً إلى بلاده في منشور مقتضب: "المحبة التي غمرني بها أهل زاخو لا توصف ولم أعشها في أي مكان، ولا أبالغ إذا قلت إني لم أعشها حتى في بيتي".الجدير بالذكر أن البلوشي كان قد قاد فريق زاخو منذ بداية الموسم الماضي، ونجح في جعله منافساً لفرق دوري نجوم ، وفي هذا الموسم وحتى قبل تعرضه للخسارات الثلاث المتتالية كان المرشح الأقوى لخطف لقب دوري هذا الموسم.