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العراق يخطف ذهبية في بطولة آسيا للأشبال بالملاكمة

رياضة

2025-04-29 | 11:05
العراق يخطف ذهبية في بطولة آسيا للأشبال بالملاكمة
151 شوهد

توج الملاكم العراقي سجاد أحمد بالميدالية الذهبية في بطولة آسيا للأشبال بالملاكمة، التي اختتمت منافساتها في العاصمة الأردنية عمّان.

وجاء تتويج سجاد في وزن 64 كغم بعد فوزه المستحق في النزال النهائي على الملاكم الهندي لاگشاي فوكاد، حيث قدّم أداءً فنياً رفيعاً عكس من خلاله مهاراته القتالية العالية وقدرته على التعامل مع النزالات الصعبة بثقة وكفاءة.


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