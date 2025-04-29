العراق يخطف ذهبية في بطولة آسيا للأشبال بالملاكمة

وجاء تتويج سجاد في وزن 64 كغم بعد فوزه المستحق في النزال النهائي على الملاكم لاگشاي فوكاد، حيث قدّم أداءً فنياً رفيعاً عكس من خلاله مهاراته القتالية العالية وقدرته على التعامل مع النزالات الصعبة بثقة وكفاءة.