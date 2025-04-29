الاتحاد الإسباني يكشف مصير ثلاثي الريال المطرود

وتعرض الثلاثي السابق ذكره للطرد في الشوط الثاني الإضافي للقاء، نتيجة الاعتراض على الحكم بشكل حاد.وبحسب صحيفة " " ، فقد تم إيقاف روديجر 6 مباريات، وهي عقوبة تصنف ضمن فئة "العقوبات الخطيرة"، وتتعلق بجميع المسابقات المحلية بما في ذلك مباريات .ولكن هذه العقوبة غير مؤثرة لأن روديجر سيغيب عن المباريات الخمس الأخيرة للريال في بطولة الليجا، بسبب الإصابة.كما تم إيقاف مباراتين في ، أما بيلينجهام، فقد تم رفع بطاقته الحمراء، ولم تنله أي عقوبة من قبل قاضي المسابقات.يذكر أن بنجوتشيا، حكم ملك إسبانيا، شرح الأسباب التي دفعته لطرد ثلاثي .وأوضح دي بورجوس في تقريره للمباراة، أن الألماني روديجر تعرض للطرد، لقيامه بـ"قذف شيء عليه من منطقة المدربين دون أن يطوله".وأشار إلى أنه بعد إشهار البطاقة الحمراء له "اضطر أعضاء من الجهاز الفني للإمساك به لأنه أظهر سلوكا عدوانيا".وعن بيلينجهام، قال الحكم في تقريره "توجه إلي بسلوك عداوني عقب المباراة وأمسك به زملاؤه".أما الذي تم استبداله خلال المباراة، فأوضح دي بورجوس أنه طرد في الدقيقة 120 "لاحتجاجه على أحد القرارات ودخوله إلى أرض الملعب لعدة أمتار، كما قام بإشارات تعبر عن الرفض".وكانت هناك تخوفات في أروقة ريال بأن تصدر عقوبات بالإيقاف 4 مباريات أو أكثر، بحق اللاعبين، ما سيعني إيقافهم تلقائيا عن المباريات الـ4 المقبلة في المسابقات المحلية، وبالتالي سيغيبون عن الدوري يوم 11 أيار المقبل.إلا أن العقوبات أتت بما يشتهي ، فحتى اللاعب الوحيد الذي طبقت عليه عقوبة مغلظة "روديجر" سيغيب حتى نهاية الليجا بسبب الإصابة.وبذلك بات الثنائي بيلينجهام وفاسكيز، متاحا في ، الذي يعد نقطة مفصلية في صراع الليجا، في ظل تأخر عن المتصدر برشلونة بـ4 نقاط.