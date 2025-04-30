مدرب باريس يثير القلق بشأن إصابة ديمبيلي.. هل سيشارك في الإياب؟

وحقق انتصاراً مهماً على مضيفه بنتيجة 1-0، في ذهاب الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا، في مواجهة أقيمت على ملعب "الإمارات" مساء أمس الثلاثاء.وسجل ، هدف الفوز وهدف المباراة الوحيد في الدقيقة الرابعة عبر تسديدة يسارية قوية، إثر تمريرة حاسمة من الجورجي ، وهو الهدف الذي ظل صامداً أمام هجمات المدفعجية.تعرض المهاجم الفرنسي، صاحب هدف المباراة الوحيد أمام أرسنال في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال، لمشكلة عضلية على إثرها ترك ملعب المباراة أمام أرسنال.ومرّ ديمبيلي، من المنطقة المختلطة في ملعب (الإمارات) على قدميه دون أي مشكلة ظاهرية ومع ذلك فقد شكك مدرب البي إس جي في إمكانية لحاقه بمباراة الإياب المقرر لها الأربعاء المقبل.وقال إنريكي عقب انتهاء المباراة: "عثمان شعر بانزعاج طفيف. لن نعرف حجم الإصابة حتى خضوعه لفحوص طبية. سنحاول أن يكون موجودا في مباراة الإياب وإذا لم يكن فسيشارك لاعب آخر جاهز".وفيما يخص الفوز في ، أكد مدرب الفريق الباريسي أنهم حققوا الهدف الأول والثاني هو تحقيق الفوز في مباراة الإياب أيضا.