السعودية تدخل على الخط.. كيف انهارت مفاوضات أنشيلوتي مع البرازيل؟

وبعد التوصل إلى اتفاق مبدئي، قرر الاتحاد البرازيلي في نهاية المطاف عدم التعاقد مع أنشيلوتي
، بعد أن جعل ريال مدريد
خروج المدرب الإيطالي صعبًا، حسب ما أشار إليه المصدر نفسه.
كيف انهارت مفاوضات كارلو أنشيلوتي مع الاتحاد البرازيلي؟
وكانت تقارير صحفية متنوعة أجزمت بتوصل الاتحاد البرازيلي لاتفاق مع أنشيلوتي، بحيث يصبح الأخيرًا مدربًا لراقصي السامبا بدايةً من مواجهة الإكوادور يوم 4 يونيو/ حزيران المقبل، ضمن تصفيات أمريكا
الجنوبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم
2026.
لكن أنشيلوتي لم يتفق مع ريال مدريد
على آلية واضحة للخروج، خاصةً أن المدرب الإيطالي يرتبط مع نادي العاصمة الإسبانية
بعقد يمتد حتى 30 يونيو/ حزيران 2026.
وبالإضافة إلى ذلك، أشارت تقارير إسبانية إلى أن مقربين من أنشيلوتي نصحوا المدرب الإيطالي بالتراجع عن قبول عرض الاتحاد البرازيلي، خاصةً أن كارلو نفسه لم يكن يشعر بالأمان، إزاء فكرة العيش في البرازيل
، حسب ما جاء في مصادر أخرى.
وذكرت بعض التقارير أيضًا أن أنشيلوتي تلقى عرضًا مذهلًا من المملكة العربية السعودية
، ما دفعه للتراجع عن نيته لتولي تدريب بطل العالم 5 مرات، علمًا أن بقاء التقني الإيطالي مع ريال مدريد الموسم المقبل يُعد أمرًا مستبعدًا للغاية.
ولم يعلق الاتحاد البرازيلي لكرة القدم
على هذا الأمر حتى الآن، لكن إذا تأكد ذلك، فستكون هذه هي المرة الثانية التي يرفض فيها كارلو أنشيلوتي تدريب "السيليساو".
وبعد انهيار المفاوضات مع أنشيلوتي، بات البرتغالي جورجي
جيسوس، المدرب الحالي لنادي الهلال السعودي
، المرشح الأقرب لتولي تدريب المنتخب البرازيلي.
يُذكر أن منتخب البرازيل يحتاج للتعاقد مع مدير فني جديد، لخلافة دوريفال جونيور، الذي غادر منصبه بسبب سوء الأداء والنتائج في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال 2026.