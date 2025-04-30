السعودية تدخل على الخط.. كيف انهارت مفاوضات أنشيلوتي مع البرازيل؟

وبعد التوصل إلى اتفاق مبدئي، قرر الاتحاد البرازيلي في نهاية المطاف عدم التعاقد مع ، بعد أن جعل خروج المدرب الإيطالي صعبًا، حسب ما أشار إليه المصدر نفسه.وكانت تقارير صحفية متنوعة أجزمت بتوصل الاتحاد البرازيلي لاتفاق مع أنشيلوتي، بحيث يصبح الأخيرًا مدربًا لراقصي السامبا بدايةً من مواجهة الإكوادور يوم 4 يونيو/ حزيران المقبل، ضمن تصفيات الجنوبية المؤهلة إلى نهائيات 2026.لكن أنشيلوتي لم يتفق مع ريال على آلية واضحة للخروج، خاصةً أن المدرب الإيطالي يرتبط مع بعقد يمتد حتى 30 يونيو/ حزيران 2026.وبالإضافة إلى ذلك، أشارت تقارير إسبانية إلى أن مقربين من أنشيلوتي نصحوا المدرب الإيطالي بالتراجع عن قبول عرض الاتحاد البرازيلي، خاصةً أن كارلو نفسه لم يكن يشعر بالأمان، إزاء فكرة العيش في ، حسب ما جاء في مصادر أخرى.وذكرت بعض التقارير أيضًا أن أنشيلوتي تلقى عرضًا مذهلًا من ، ما دفعه للتراجع عن نيته لتولي تدريب بطل العالم 5 مرات، علمًا أن بقاء التقني الإيطالي مع ريال مدريد الموسم المقبل يُعد أمرًا مستبعدًا للغاية.ولم يعلق على هذا الأمر حتى الآن، لكن إذا تأكد ذلك، فستكون هذه هي المرة الثانية التي يرفض فيها كارلو أنشيلوتي تدريب "السيليساو".وبعد انهيار المفاوضات مع أنشيلوتي، بات جيسوس، المدرب الحالي لنادي ، المرشح الأقرب لتولي تدريب المنتخب البرازيلي.يُذكر أن منتخب البرازيل يحتاج للتعاقد مع مدير فني جديد، لخلافة دوريفال جونيور، الذي غادر منصبه بسبب سوء الأداء والنتائج في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال 2026.