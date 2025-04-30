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ضربة موجعة جديدة لريال مدريد

رياضة

2025-04-30 | 09:38
ضربة موجعة جديدة لريال مدريد
3,637 شوهد

السومرية نيوز – رياضة
يمر ريال مدريد بواحدة من أصعب فتراته في الموسم الحالي بعد أن تعرض لسلسلة من الضربات القوية خلال أسبوع واحد، تركت الفريق بلا حلول حقيقية لمواصلة المنافسة حتى نهاية الدوري الإسباني.

وتعرض المدافع النمساوي ديفيد ألابا لإصابة جديدة في الركبة اليسرى، حيث كشف النادي الملكي في بيان رسمي مساء أمس الثلاثاء، أن اللاعب يعاني من "تمزق في الغضروف الداخلي"، ليغيب على الأرجح عن ما تبقى من مباريات الموسم المحلي.
وكان نفس اليوم حاملا لأنباء سيئة أخرى لريال مدريد، مع إعلان غياب المدافع الفرنسي فيرلان ميندي بداعي تمزق في العضلة الخلفية، بينما خضع زميله المدافع الألماني أنطونيو روديغر لجراحة دقيقة لعلاج تمزق جزئي في الغضروف الخارجي لساقه اليسرى.
وبذلك، يفقد ريال مدريد ثلاثة من مدافعيه الأساسيين في الأسابيع الأخيرة من موسم ماراثوني، علما بأن المدافع الآخر البرازيلي إيدير ميليتاو يغيب منذ بداية الموسم الحالي بسبب إصابة في الرباط الصليبي.
وفي تطور مواز، تعرض لاعب الوسط إدوارد كامافينغا، الذي كان يستدعى أحيانا لسد الثغرات الدفاعية، لإصابة عضلية قوية، ما جعل الموقف أكثر تعقيدا بالنسبة للمدرب كارلو أنشيلوتي.
ويتوقع أن يغيب الرباعي (ألابا، روديغر، ميندي، وكامافينغا) عن باقي مباريات "الليغا"، فيما لا يزال مستقبلهم غير واضح حول مشاركتهم في كأس العالم للأندية التي تستضيفها الولايات المتحدة منتصف يونيو المقبل.
المشكلة الآن أصبحت واضحة للعيان، حيث يفتقر خط دفاع ريال مدريد إلى الخيارات الجاهزة.
فمع غياب إيدير ميليتاو منذ بداية الموسم وغياب باقي الأسماء الكبرى، لم يعد أمام أنشيلوتي سوى لاعبين مثل راؤول أسينسيو وخيسوس فاييخو وأوريلين تشواميني لتشكيل دفاع قادر على تحمل المسؤولية في مواجهات صعبة.
ويحتل ريال مدريد حاليا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني، متأخرا بفارق أربع نقاط عن غريمه التقليدي برشلونة، مع خمس مباريات متبقية من عمر المسابقة.
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