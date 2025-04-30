ضربة موجعة جديدة لريال مدريد

وتعرض المدافع النمساوي لإصابة جديدة في الركبة اليسرى، حيث كشف في بيان رسمي مساء أمس الثلاثاء، أن اللاعب يعاني من "تمزق في الغضروف الداخلي"، ليغيب على الأرجح عن ما تبقى من مباريات الموسم المحلي.وكان نفس اليوم حاملا لأنباء سيئة أخرى لريال ، مع إعلان غياب المدافع الفرنسي فيرلان بداعي تمزق في العضلة الخلفية، بينما خضع زميله المدافع الألماني روديغر لجراحة دقيقة لعلاج تمزق جزئي في الغضروف الخارجي لساقه اليسرى.وبذلك، يفقد ثلاثة من مدافعيه الأساسيين في الأسابيع الأخيرة من موسم ماراثوني، علما بأن المدافع الآخر البرازيلي إيدير ميليتاو يغيب منذ بداية الموسم الحالي بسبب إصابة في الرباط الصليبي.وفي تطور مواز، تعرض لاعب الوسط كامافينغا، الذي كان يستدعى أحيانا لسد الثغرات الدفاعية، لإصابة عضلية قوية، ما جعل الموقف أكثر تعقيدا بالنسبة للمدرب كارلو .ويتوقع أن يغيب (ألابا، روديغر، ميندي، وكامافينغا) عن باقي مباريات " "، فيما لا يزال مستقبلهم غير واضح حول مشاركتهم في التي تستضيفها يونيو المقبل.المشكلة الآن أصبحت واضحة للعيان، حيث يفتقر خط دفاع ريال مدريد إلى الخيارات الجاهزة.فمع غياب إيدير ميليتاو منذ بداية الموسم وغياب باقي الأسماء الكبرى، لم يعد أمام أنشيلوتي سوى لاعبين مثل أسينسيو وخيسوس فاييخو وأوريلين تشواميني لتشكيل دفاع قادر على تحمل المسؤولية في مواجهات صعبة.ويحتل ريال مدريد حاليا المركز الثاني في جدول ترتيب ، متأخرا بفارق أربع نقاط عن غريمه التقليدي برشلونة، مع خمس مباريات متبقية من عمر المسابقة.