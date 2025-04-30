التشكيلة المتوقعة لموقعة برشلونة وإنتر ميلان

ويدخل برشلونة مباراة اليوم بدون خدمات المهاجم ، بينما يفتقد إنتر لمدافعه بافارد.ووفقاً لصحيفة " " ، فإن التشكيل المتوقع لبرشلونة وإنتر في مباراة اليوم، كالآتي:برشلونةحراسة المرمى: .الدفاع: - كوبارسي - إينيجو - كوندي.الوسط: أولمو - - دي يونج.الهجوم: - - .إنترحراسة المرمى: سوميرالدفاع: باستوني - أتشيربي - بيسيك.الوسط: دومفريس - باريلا - تشالهانوجلو - ميختاريان - أوجوستو.الهجوم: - تورام.