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الانضباط تعاقب أربيل بالحرمان مع غرامة 10 ملايين

رياضة

2025-04-30 | 11:21
الانضباط تعاقب أربيل بالحرمان مع غرامة 10 ملايين
1,016 شوهد

قررت لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، معاقبة نادي أربيل بحرمانه من دخول جماهيره إلى ملعبه المفترض لمباراتين متتاليتين، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية قدرها عشرة ملايين دينار، وذلك على خلفية الأحداث التي رافقت مباراته مع الشرطة.

وكر بيان للجنة، ان "هذا القرار جاء على خلفية الأحداث التي رافقت مباراة ناديي الشرطة وأربيل التي جرت يوم الأحد الماضي، الثامن والعشرين من نيسان 2025، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من دوري نجوم العراق".

وأوضح مراقب المباراة في تقريره الرسمي، بحسب البيان، أن "المباراة شهدت اعتراضًا من لاعب نادي أربيل (شيركو كريم) على قرار حكم المباراة باحتساب وإعادة تنفيذ ركلة جزاء لصالح نادي الشرطة في الدقيقة السابعة والستين، مما أدى إلى انفعال الجماهير الحاضرة".

وأضاف التقرير أن "عددًا من جماهير نادي أربيل، يقدر ما بين 50 إلى 70 متفرجًا، قاموا باقتحام أرضية الملعب وكسر السياج الموجود خلف المرمى المقابل للمقصورة الرئيسية، مما استدعى تدخل الجهات الأمنية وإخراجهم، وتسبب في توقف اللعب لمدة 11 دقيقة"، مشيرا إلى "قيام جماهير أربيل برمي قناني المياه على الطاقم التحكيمي أثناء خروجهم إلى غرفة الملابس في نهاية المباراة".

وقد تطابق تقرير حكم المباراة مع ما ذكره مراقب اللقاء، وهو ما استندت إليه لجنة الانضباط في اتخاذ قرارها بمعاقبة النادي وجماهيره وفقًا لأحكام المادة (49/1/2/أ) من لائحة الانضباط والأخلاق للموسم الحالي 2024-2025. وفقاً للبيان.
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