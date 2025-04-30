الانضباط تعاقب أربيل بالحرمان مع غرامة 10 ملايين

وكر بيان للجنة، ان "هذا القرار جاء على خلفية الأحداث التي رافقت مباراة ناديي الشرطة وأربيل التي جرت يوم الأحد الماضي، الثامن والعشرين من نيسان 2025، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من ".وأوضح مراقب المباراة في تقريره الرسمي، بحسب البيان، أن "المباراة شهدت اعتراضًا من لاعب (شيركو كريم) على قرار حكم المباراة باحتساب وإعادة تنفيذ ركلة جزاء لصالح في الدقيقة السابعة والستين، مما أدى إلى انفعال الجماهير الحاضرة".وأضاف التقرير أن "عددًا من جماهير نادي ، يقدر ما بين 50 إلى 70 متفرجًا، قاموا باقتحام أرضية الملعب وكسر السياج الموجود خلف المرمى المقابل للمقصورة الرئيسية، مما استدعى تدخل الجهات الأمنية وإخراجهم، وتسبب في توقف اللعب لمدة 11 دقيقة"، مشيرا إلى "قيام جماهير أربيل برمي قناني المياه على الطاقم التحكيمي أثناء خروجهم إلى الملابس في نهاية المباراة".وقد تطابق تقرير حكم المباراة مع ما ذكره مراقب اللقاء، وهو ما استندت إليه في اتخاذ قرارها بمعاقبة النادي وجماهيره وفقًا لأحكام المادة (49/1/2/أ) من لائحة الانضباط والأخلاق للموسم الحالي 2024-2025. وفقاً للبيان.