بيكيه يكشف توقعه لقمة اليوم بين برشلونة وإنتر

ويستضيف الفريق الكتالوني نظيره النيراتزوري، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب ، في تكرار لنصف النهائي الذي جمعهما في عام 2010، عندما أقصى إنتر من البطولة.وقال في تصريحات نقلته شبكة " ": "نحن (برشلونة) المرشحون الأوفر حظا للفوز بقليل، إنتر يأتي من فترة صعبة لكنها ستكون مباراة رائعة".وعن مواجهة 2010، علق المدافع السابق: "لقد كان تحديا مزدوجا صعبا للغاية، أتذكر الرحلة الطويلة جدا بالأتوبيس لمباراة الذهاب بسبب أيسلندا".وختم بيكيه: "خسرنا 3-1 في ميلانو بهدف من ميليتو كان واضحا تماما أنه تسلل. وفي الإياب، ألغي هدف لبويان في الدقيقة الأخيرة، والذي أعتقد أنه كان صحيحا، كنا نتمنى الوصول للنهائي".