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ألونسو يطلب ثلاث صفقات من ريال مدريد
رياضة
2025-04-30 | 13:43
المصدر:
موقع كووورة
707 شوهد
كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأربعاء، عن خطة المدرب
تشابي ألونسو
، بعدما ارتبط اسمه بتولي قيادة
ريال مدريد
.
واستقر
ريال مدريد
على رحيل مدربه الإيطالي
كارلو
أنشيلوتي
، بنهاية الموسم الجاري، مع تعيين مدير فني جديد، ويبدو أن ألونسو هو الأقرب.
وبحسب صحيفة "آس"
الإسبانية
، فإن ألونسو طالب إدارة ريال
مدريد
بإبرام 3 صفقات قوية، لتعزيز صفوف الفريق، بداية من الموسم المقبل.
وأضافت الصحيفة أن ألونسو يخطط لاستقطاب ثنائي
باير ليفركوزن
فلوريان فيرتز
لاعب الوسط، وجوناثان تاه قلب الدفاع، إلى ريال مدريد.
ومن المتوقع أن تبلغ قيمة انتقال فيرتز إلى أي نادٍ في أوروبا، حوالي 100 مليون يورو، بينما ينتهي عقد تاه بنهاية هذا الموسم، وقد أعلن عدم استمراره مع الفريق.
كما طلب ألونسو ضم لاعب وسط
ريال سوسيداد
،
مارتن زوبيميندي
، والذي يمتلك شرطًا جزائيًا في عقده بقيمة 60 مليون يورو.
وكان ريال مدريد قد خسر نهائي
كأس إسبانيا
، على يد غريمه اللدود برشلونة، كما ودع دوري أبطال أوروبا من الدور ربع النهائي أمام آرسنال.
ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الليجا، برصيد 72 نقطة، بفارق 4 نقاط عن برشلونة المتصدر.
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