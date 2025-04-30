ألونسو يطلب ثلاث صفقات من ريال مدريد

واستقر على رحيل مدربه الإيطالي ، بنهاية الموسم الجاري، مع تعيين مدير فني جديد، ويبدو أن ألونسو هو الأقرب.وبحسب صحيفة "آس" ، فإن ألونسو طالب إدارة ريال بإبرام 3 صفقات قوية، لتعزيز صفوف الفريق، بداية من الموسم المقبل.وأضافت الصحيفة أن ألونسو يخطط لاستقطاب ثنائي لاعب الوسط، وجوناثان تاه قلب الدفاع، إلى ريال مدريد.ومن المتوقع أن تبلغ قيمة انتقال فيرتز إلى أي نادٍ في أوروبا، حوالي 100 مليون يورو، بينما ينتهي عقد تاه بنهاية هذا الموسم، وقد أعلن عدم استمراره مع الفريق.كما طلب ألونسو ضم لاعب وسط ، ، والذي يمتلك شرطًا جزائيًا في عقده بقيمة 60 مليون يورو.وكان ريال مدريد قد خسر نهائي ، على يد غريمه اللدود برشلونة، كما ودع دوري أبطال أوروبا من الدور ربع النهائي أمام آرسنال.ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الليجا، برصيد 72 نقطة، بفارق 4 نقاط عن برشلونة المتصدر.