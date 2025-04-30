رونالدو يهدر فرصة ذهبية.. النصر يودع دوري أبطال آسيا

وأنهى الفريق الياباني الشوط الأول متقدما بهدفين أحرزهما تاتسويا إيتو ويوتو أوزيكي في الدقيقتين 10 و41 مقابل هدف للنصر سجله في الدقيقة 28.وفي الشوط الثاني، أضاف أكيهيرو إيناغا الهدف الثالث في الدقيقة 76، وقلص النصر الفارق بهدف ثان في الدقيقة 87.وفي اللحظات الأخيرة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، حصل النصر على ركلة حرة خطيرة نفذها بتسديدة أرضية قوية، لكن الحارس الياباني تصدى لها بصعوبة.ولم تتوقف المحاولات، حيث عاد لتهديد المرمى الياباني مرة أخرى قبل صافرة النهاية مباشرة، لكنه لم يحسن التعامل مع الكرة وفشل بشكل غريب في تحويلها إلى الشباك الخالية، لتنتهي المباراة بفوز كاواساكي ويودع النصر البطولة بخيبة أمل كبيرة.وأطاح كاواساكي بعملاق عربي آخر بعد الفوز على السد بنفس النتيجة (3-2) في دور الثمانية، ليتأهل لمواجهة أهلي جدة السعودي في المباراة النهائية التي ستقام السبت المقبل.وكان أهلي جدة قد تأهل للنهائي بعد الفوز على منافسه المحلي بنتيجة 3-1 أمس الثلاثاء.