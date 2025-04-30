مشهد غريب لرونالدو بعد الوداع الآسيوي

فعقب صافرة النهاية، التقطت الكاميرات وهو يتحدّث مع نفسه، آتيًا بحركات غريبة.وبدت علامات الإحباط والحزن واضحة على وجه "الدون"، كأنه يُحمّل نفسه مسؤولية الخروج.وتعد هذه الخسارة ضربة قاسية لجماهير العالمي، التي كانت تأمل في تحقيق اللقب الآسيوي الأول في تاريخ النصر.كما أنها تُضيف فصلًا جديدًا من الإحباط لرونالدو، الذي غاب عن التسجيل في مباراة اليوم، لكنه وقع على 8 أهداف في البطولة القارية.