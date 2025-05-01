إنتر ميلان مهدد بخسارة نجمه أمام برشلونة

واضطر إنزاجي، للنيراتزوري، لإجراء تبديل بين الشوطين، بإخراج لاوتارو والدفع بالإيراني .ووفقا لصحيفة " سبورت" الإيطالية، فإن لاوتارو مصاب بإجهاد في عضلات الفخذ الأيسر، وسيغيب عن لقاء هيلاس المقبل بالدوري الإيطالي.كما أنه معرض أيضا للغياب عن مباراة الإياب ضد ، المقررة على ، الثلاثاء المقبل.وسيلتقي الفائز من برشلونة وإنتر ، مع المنتصر من آرسنال وباريس .