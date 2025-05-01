بعد مباراة إنتر ميلان.. برشلونة يتلقى صدمة "مؤلمة"

وشهدت المباراة إصابة المدافع الفرنسي ، الذي غادر الملعب في الدقيقة (42)، وحل الإسباني إيريك غارسيا بدلًا منه. تعرض كوندي لإصابة في الجزء الخلفي من ساقه، ما أثار القلق في صفوف الفريق، خاصة في ظل توقيت المباراة الذي يتزامن مع عدة مواجهات حاسمة.حسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، من المقرر أن يخضع كوندي اليوم الخميس لفحوص طبية لتحديد طبيعة إصابته ومدة غيابه عن الملاعب، حيث يعاني من مشكلة عضلية قد تكون أكثر تعقيدًا من مجرد تمزق من الدرجة الأولى، حيث إن التشخيص الأولي يظهر بعض العلامات التي توحي بإصابة قد تتطلب فترة علاج أطول من المعتاد.وأفادت الصحيفة أنه من المرجح أن يغيب كوندي عن مباراة برشلونة في أمام ريال بلد ، وكذلك عن مباراة الإياب في دوري أبطال أوروبا أمام إنتر في ميلانو، فضلاً عن المنتظر أمام في الأسبوع التالي.وفي أثناء مغادرته ملعب المباراة، شوهد كوندي وهو يعرج، حيث قال للكاميرات: "سنرى ما سيحدث غدًا"، ما يثير المزيد من القلق حول طبيعة إصابته ومدى تأثيرها على مشاركته في المباريات القادمة.وتأتي هذه الإصابة في وقت حساس للغاية بالنسبة لبرشلونة، الذي يسعى لتحقيق نتائج إيجابية في كل من الدوري ودوري الأبطال، فغياب كوندي عن هذه المباريات الحاسمة سيشكل ضربة قوية للمدرب ، الذي يعتمد على اللاعب الفرنسي بشكل أساسي في خط الدفاع.يُذكر أن يستعد لملاقاة فريق بلد الوليد في مباراة هامة ضمن منافسات الدوري الإسباني، برسم الجولة الـ34 من ، وذلك يوم السبت 3 مايو/ أيار 2025.