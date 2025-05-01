هل سيشارك منتخب مصر الأول في كأس العرب بعد الدعوة الرسمية؟

– رياضة



تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم دعوة رسمية من السويسري ، رئيس "فيفا"، يطلب فيها مشاركة منتخب مصر الأول للرجال في 2025، والتي ستقام في قطر نهاية هذا العام.





وأكمل: "وبعد النجاح الباهر الذي حققته النسخة الأولى من كأس العرب في عام 2021، يسعدنا أن نشهد عودة هذه البطولة المرموقة التي توحد العالم العربي بأكمله، حيث من المقرر أن تقام المرحلة النهائية في الفترة من 1 إلى 18 القادم".



وتابع: "إن الشغف والحماس الذي أظهره المشجعون في جميع أنحاء المنطقة والعالم العربي وخارجه، جعل النسخة الأولى مميزة حقًّا، ونتطلع بشغف إلى إحياء تلك الفكرة مرة أخرى، حيث ستسافر فرق من قارتين تربطهما مجموعة مشتركة من القيم والثقافة، ولكن أيضًا حب حقيقي وشغف بكرة القدم، إلى قطر".



وأضاف: "ستعرض البطولة بلا شك أفضل ما في كرة القدم العربية داخل الملعب وخارجه -تمامًا كما فعلت قبل أربع سنوات- ما يوفر فرصة قيّمة لكرة القدم عالية المستوى في ملاعب حديثة ومرافق كرة قدم من أفضل فئتها، ما يذكرنا جميعًا باللحظات الرائعة لكأس العالم قطر 2022، وهي الأفضل حتى الآن".



وختم إنفانتينو رسالته بالقول: "أتطلع، سيدي الرئيس، إلى تلقي تأكيد مشاركتك والترحيب بك وبفريقك في قطر، لما يعد أن يكون احتفالًا استثنائيًّا بكرة القدم العربية". وقال رئيس فيفا في رسالته إلى المهندس هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم: "إنه لمن دواعي سروري البالغ أن أوجه دعوة لمنتخبكم الوطني الأول للرجال للمشاركة في 2025، التي ستقام في قطر نهاية العام".وأكمل: "وبعد النجاح الباهر الذي حققته النسخة الأولى من كأس العرب في عام 2021، يسعدنا أن نشهد عودة هذه البطولة المرموقة التي توحد العالم العربي بأكمله، حيث من المقرر أن تقام المرحلة النهائية في الفترة من 1 إلى 18 القادم".وتابع: "إن الشغف والحماس الذي أظهره المشجعون في جميع أنحاء المنطقة والعالم العربي وخارجه، جعل النسخة الأولى مميزة حقًّا، ونتطلع بشغف إلى إحياء تلك الفكرة مرة أخرى، حيث ستسافر فرق من قارتين تربطهما مجموعة مشتركة من القيم والثقافة، ولكن أيضًا حب حقيقي وشغف بكرة القدم، إلى قطر".وأضاف: "ستعرض البطولة بلا شك أفضل ما في كرة القدم العربية داخل الملعب وخارجه -تمامًا كما فعلت قبل أربع سنوات- ما يوفر فرصة قيّمة لكرة القدم عالية المستوى في ملاعب حديثة ومرافق كرة قدم من أفضل فئتها، ما يذكرنا جميعًا باللحظات الرائعة لكأس العالم قطر 2022، وهي الأفضل حتى الآن".وختم إنفانتينو رسالته بالقول: "أتطلع، سيدي الرئيس، إلى تلقي تأكيد مشاركتك والترحيب بك وبفريقك في قطر، لما يعد أن يكون احتفالًا استثنائيًّا بكرة القدم العربية".

وقد سبق وصرح مدير منتخب مصر إبراهيم حسن أنه عندما يتم عرض مسألة مشاركة المنتخب في البطولة علينا، سندرس الأمر ومن ثم سنتخذ القرار".



الجدير بالذكر أن النسخة الحادية عشر من العرب سيقوم بتنظيمها واستضافتها في قطر، خلال الفترة ما بين 1 و18 ديسمبر 2025. ويعد المنتخب هو حامل لقب النسخة الأخيرة عام 2021.



منتخب مصر منشغل بكأس أمم أفريقيا

يُذكر أن منتخب مصر سيكون مرتبطًا بالمشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب، بدءًا من يوم 21 ديسمبر، أي بعد 3 أيام فقط من موعد نهاية 2025 التي ستحتضنها .



وكان منتخب مصر قد شارك في البطولة عام 2021 بقطر باللاعبين المحليين فقط، وعدد من المحترفين في الدوريات العربية، تحت قيادة المدرب كيروش، وحينها احتل " " المركز الرابع، بعد الهزيمة من تونس في نصف النهائي، وقطر في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.