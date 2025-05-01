برشلونة يشخص إصابة كوندي ويحدد مدة غيابه

وأوضح النادي، في بيان، أن كوندي يعاني من إصابة في الجزء البعيد من أوتار العضلة الخلفية لفخذه الأيسر.وحسب البيان، سيواصل الجهاز الطبي لبرشلونة متابعة تطور حالة كوندي خلال الأيام المقبلة.ولم يحدد مدة غياب اللاعب الفرنسي، لكن صحيفة " " قالت إنه سيغيب لمدة 3 أسابيع.ووفقا لذلك، سيغيب كوندي عن المباراة المقبلة في الليجا ضد بلد ، وكذلك عن مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على ضد إنتر ، وهي المباراة التي قد تشكل نقطة تحول في الموسم.ولن يكون اللاعب متاحا أيضا للمشاركة في ضد يوم 11 أيار الجاري في ، الذي قد يحسم بطل .ويغيب اللاعب الفرنسي أيضا عن مباراتي الجولتين 36 و37 من الدوري الإسباني ضد إسبانيول وفياريال.وكان كوندي اضطر لمغادرة أرض الملعب في الدقيقة 42 أمام إنتر ميلان أمس الأربعاء على ملعب مونتجويك، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، التي انتهت 3-3، علما بأن هذه المباراة مشاركته رقم 53 هذا الموسم.