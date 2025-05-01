تحديد موعد جديد لمباراة توديع أسطورة السيتي

وكانت المباراة مقررة في الأصل يوم 18 أيار الجاري، لكن تم تأجيلها لمدة 48 ساعة، وذلك نظرا لمشاركة مان سيتي في نهائي ضد في 17 من الشهر نفسه.وإلى جانب كون هذه المباراة الأخيرة على ملعب في موسم 2024/2025 بالدوري الإنجليزي، فإنها بمثابة فرصة لتوديع أسطورة "السيتي" ، الذي يستعد للرحيل عن صفوف الفريق هذا الصيف بعد 10 سنوات من العطاء الاستثنائي.ومن المتوقع أن تكون مواجهة بورنموث، التي تأتي ضمن منافسات المرحلة الـ37 (قبل الأخيرة) للمسابقة العريقة، مناسبة عاطفية مميزة، تتيح لجماهير سيتي، وكذلك اللاعبين والجهاز الفني، التعبير عن امتنانهم وتقديرهم لكل ما قدمه منذ انضمامه للنادي في صيف عام 2015.وذكر الموقع الإلكتروني الرسمي لمانشستر سيتي، اليوم الخميس، أن اللقاء سيشهد تقديما خاصا لدي بعد المباراة، يتحدث خلاله اللاعب إلى الجماهير في ملعب "الاتحاد"، ليودعهم للمرة الأخيرة.