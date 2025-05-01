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تحديد موعد جديد لمباراة توديع أسطورة السيتي
رياضة
2025-05-01 | 13:11
580 شوهد
السومرية نيوز
- رياضة
حُدد موعدا جديدا لمباراة
مانشستر سيتي
أمام ضيفه بورنموث ببطولة
الدوري الإنجليزي الممتاز
، والتي تشهد أيضا الوداع الأخير للنجم البلجيكي
كيفين دي بروين
في ملعب "الاتحاد".
وكانت المباراة مقررة في الأصل يوم 18 أيار الجاري، لكن تم تأجيلها لمدة 48 ساعة، وذلك نظرا لمشاركة مان سيتي في نهائي
بطولة كأس
الاتحاد الإنجليزي
ضد
كريستال بالاس
في 17 من الشهر نفسه.
وإلى جانب كون هذه المباراة الأخيرة على ملعب
مانشستر سيتي
في موسم 2024/2025 بالدوري الإنجليزي، فإنها بمثابة فرصة لتوديع أسطورة "السيتي"
كيفين دي بروين
، الذي يستعد للرحيل عن صفوف الفريق هذا الصيف بعد 10 سنوات من العطاء الاستثنائي.
ومن المتوقع أن تكون مواجهة بورنموث، التي تأتي ضمن منافسات المرحلة الـ37 (قبل الأخيرة) للمسابقة العريقة، مناسبة عاطفية مميزة، تتيح لجماهير سيتي، وكذلك اللاعبين والجهاز الفني، التعبير عن امتنانهم وتقديرهم لكل ما قدمه
دي بروين
منذ انضمامه للنادي في صيف عام 2015.
وذكر الموقع الإلكتروني الرسمي لمانشستر سيتي، اليوم الخميس، أن اللقاء سيشهد تقديما خاصا لدي
بروين
بعد المباراة، يتحدث خلاله اللاعب إلى الجماهير في ملعب "الاتحاد"، ليودعهم للمرة الأخيرة.
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