تطور جديد بملف تجديد عقد فليك مع برشلونة

ووفقا لصحيفة " "، فإن هناك اجتماعا مرتقبا بين إدارة ووكلاء فليك، لوضع اللمسات الأخيرة على العقد الجديد.

وأشارت إلى أن الاجتماع سيحدث عقب مواجهة إنتر في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء المقبل، وقبل ضد ، الذي سيقام الأحد التالي.



وكانت الصحيفة ذاتها قد أفادت قبل أيام، بأن الطرفين على مشارف حسم ملف التجديد في غضون أيام معدودة، ليضمن بقاء المدرب الألماني مع البارسا حتى صيف 2027.



وسيضمن العقد الجديد، تمديد بقاء لموسم إضافي، إذ ينتهي عقده الحالي بنهاية الموسم المقبل.



ونال فليك، رضا وإعجاب إدارة ، بعدما نجح في إعادة هيبة ، عبر التتويج بلقبي السوبر الإسباني وكأس الملك، فضلا عن تصدر الليجا وبلوغ نصف نهائي دوري الأبطال.