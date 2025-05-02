جدل في الشارع العراقي بسبب تصريحات ماركو فرج

ويمتلك (21 عاما) مباراتين مع المنتخب العراقي كما يمتلك ثلاث مباريات أخرى مع المنتخب الأولمبي، إذ يعد أحد نجوم المستقبل في .وقال فرج: "لا زلت في بداية مشواري الاحترافي في الدوري النرويجي وطموحي كبير جدا، لكني أتعامل معه بواقعية بعيدا عن التسرع، أعمل خطوة بخطوة لتطوير مستوياتي وتحقيق أهدافي التي أرسمها لأكون أفضل في المستقبل وبالتأكيد هذا الأمر يحتاج إلى عمل مكثف والتزام كبير".وأضاف: "بدايتي الجيدة مع سترومسغودست النرويجي واستمرار تصدري لهدافي الدوري النرويجي الممتاز لا يهمني، بقدر اهتمامي بتطور مستواي من مباراة لأخرى، نعم الإنجازات الفردية مهمة ولكن الإنجازات الجماعية هي الهدف الأول بالنسبة لي ولبقية زملائي في الفريق وأعتقد أن تحقيق الإنجاز لن يحدث سوى بالاجتهاد والتركيز".وفيما يخص وضعه مع المنتخب العراقي، أكد فرج: "المنتخب يمر بمرحلة حساسة على مستوى تصفيات آسيا الحاسمة المؤهلة للمونديال، الآن تنتظرنا مباراتين حاسمتين في التصفيات أمام والأردن وأعتقد أن قادر على الوصول إلى ، لأن توليفة الفريق هي الأفضل على مستوى قارة آسيا ولا ينقصها سوى التوفيق وهي نقطة الضعف الوحيدة".وأثار ماركو فرج جدلا كبيرا في ، بسبب تصريحاته لقناة TV2 ، إذ نقلت عنه القناة القول: "لا أمانع تمثيل المنتخب النرويجي إذا أصبح ذلك ممكنا في وقت لاحق قبل أن أخوض ثلاث مباريات رسمية مع المنتخب العراقي وفي حال حدوث ذلك، سيتسبب بأذى لكثير من الجمهور العراقي".وبسبب هذا الجدل، اضطر فرج للخروج بتصريحات أخرى لتوضيح الموقف للجماهير العراقية، إذ أكد في تصريحات: "لن أغير منتخب العراق أبدا وسأجعل الجماهير العراقية فخورة بي وعندما سألتني القناة النرويجية، قلت بأنني أستطيع تغيير منتخب ولكن لم اقل أنني سأفعل ذلك".ومنذ انطلاق الموسم الحالي في الدوري النرويجي الممتاز، نجح فرج في تسجيل 5 أهداف في خمس مباريات كما تمكن من إنجاز تمريرة حاسمة لزملائه في الفريق، إذ يتطلع اللاعب لموسم استثنائي.