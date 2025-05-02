مجدداً.. قناة ريال مدريد تفتح النار على حكم مباراة سيلتا فيغو!

وكانت الأجواء قد توترت بشكل كبير قبل نهائي ، وذلك على خلفية تقارير تناولت احتمالية عدم مشاركة في المباراة بسبب تصريحات سابقة من الحكام، بينما ارتكب الحكم دي بورغوس نفسه، أخطاء فادحة في المباراة حسب متابعين.رغم الضجة التي أثيرت حول ذلك، عادت قناة ريال لتوجيه سهام الانتقاد للتحكيم مجددًا، بعدما تم الإعلان عن أن خيل مانزانو سيكون حكم مباراة الفريق ضد ، بمساعدة ميسو كحكم لتقنية الفيديو (VAR).وفي مقطع الفيديو الجديد، وصفت قناة ريال مدريد مانزانو بـ "الحكم صاحب أكبر فضيحة تحكيمية"، في إشارة إلى الحادثة الشهيرة التي وقعت في مارس/آذار من العام الماضي، عندما تم إلغاء هدف ضد قبل صافرة النهاية، ما تسبب في حالة من داخل النادي، لتعيد قناة النادي تذكير الجمهور بتلك الحادثة.ورغم أن الحادثة كانت نقطة تحول في توتر العلاقة بين ريال مدريد والحكام، في حين تشير الأرقام إلى نتائجه متباينة للنادي مع خيل مانزانو الذي أدار 52 مباراة لفريق ريال مدريد، حقق فيها الفريق 40 فوزًا، و6 تعادلات، و6 هزائم.وما يلفت الانتباه أيضًا هو أن مانزانو قد أدار نهائي هذا الموسم، والذي شهد خسارة ريال مدريد 2-5 أمام برشلونة، إضافة إلى مباراتي الدوري ضد جيرونا (التي انتهت بفوز 3-0) وفياريال (التي انتهت أيضًا بفوز الريال 2-1).وتواصل قناة ريال مدريد توجيه الانتقادات للحكم، مشيرة إلى أن إلغاء هدف بيلينغهام ضد فالنسيا يعد دليلًا على تعمد الحكام ارتكاب أخطاء في حق الفريق، فيما تعد هذه الحملة جزءًا من سياسة القناة التي لا تكف عن ذكر تلك الحادثة في كل مرة يتم تعيين مانزانو حكماً لمباريات الريال.وتكتسي مباراة ريال مدريد ضد سيلتا فيغو أهمية خاصة، حيث يسعى لاستعادة التوازن عقب بعض النتائج المخيبة في الفترة الأخيرة، وسيتعين على النادي الملكي تقديم أداء قوي لتحقيق الفوز وتقليص الفارق مع غريمه التقليدي.يُذكر أن ريال مدريد يحتل المركز الثاني بفارق أربع نقاط عن المتصدر برشلونة، حيث يمتلك الفريق الملكي 72 نقطة بعد 33 مباراة، بينما يتصدر برشلونة الجدول برصيد 76 نقطة.