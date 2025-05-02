5 مواجهات "مرتقبة" في دوري نجوم العراق اليوم

ويضيف في أولى المواجهات نظيره الطلبة في الساعة الخامسة والنصف عصراً على ، فيما تجمع المباراة الثانية فريق مع بملعب المدينة في الساعة الخامسة والنصف عصراً.ويشهد مباراة أصحاب الأرض فريق أمام القادم من الشمال في الساعة الثامنة والنصف مساءً، وبنفس التوقيت يستضيف فريق المتصدر .وتختتم مباريات اليوم بمواجهة فريق النفط مع نظيره الحدود في الساعة العاشرة مساءً بملعب الساحر .