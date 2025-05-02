دوري أبطال أوروبا.. إنتر يتعرض لضربة قوية قبل مباراة برشلونة

ويستضيف فريق إنتر نظيره برشلونة مساء يوم الثلاثاء المقبل في إياب نصف النهائي على ملعب "سان سيرو" بعدما انتهت مباراة الذهاب التي أُقيمت مساء أمس الأربعاء بالتعادل بثلاثة أهداف لكل فريق على أرضية الأولمبي.وشهدت المباراة إصابة في عضلات الفخذ خلال الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، ليتلقى الإسعافات ثم يعود لأرضية الملعب قبل أن يتم استبداله بين الشوطين متأثرًا بالإصابة التي تعرض لها، تاركًا مكانه لزميله .وذكرت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، خلال تقرير لها، أن "النيراتزوري" في حاجة لما وصفته بالمعجزة ليُشارك المهاجم الأرجنتيني معهم أمام برشلونة في مباراة الإياب، مشيرة إلى أن نتائج الفحوص التي خضع لها اللاعب لمعرفة مدى خطورة الإصابة ستتضح اليوم الجمعة.وأوردت الصحيفة الإيطالية بالتقرير ذاته نقلاً عن صحيفة "ذا بينك بيبر" وجود مخاوف من أن إصابة لاوتارو في عضلات الفخذ قد تحرمه من الملاعب لمدة أسبوعين تقريبًا مما يبعده عن مباراة برشلونة ومواجهات هامة لإنتر بالأمتار الأخيرة من الموسم."النيراتزوري" يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب النسخة الجارية من برصيد (71) نقطة بفارق (3) نقاط عن المتصدر قبل (4) جولات من نهاية الموسم.ولعب الأرجنتيني لاوتارو دورًا هامًا في وصول "النيراتزوري" إلى دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعدما سجل (8) أهداف وصنع هدفًا لزملائه خلال (12) مباراة مع بالنسخة الجارية من البطولة.وإجمالاً يقدم الأرجنتيني الدولي صاحب الـ (27) عاماً مستويات جيدة مع فريقه؛ إذ سجل (21) هدفًا وقدم ست تمريرات حاسمة لزملائه خلال (47) مباراة خاضها خلال الموسم الجاري (2024-2025) بمختلف المسابقات.ومن المقرر أن يلتقي الفريق الفائز من مواجهة إنتر وبرشلونة بالفائز من مباراة وباريس التي ستُقام مساء يوم الأربعاء المقبل.