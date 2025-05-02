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لويز وليمان.. نجم يوفنتوس ينفصل عن "أجمل لاعبة كرة قدم في العالم"
رياضة
2025-05-02 | 05:36
المصدر:
روسيا اليوم
1,414 شوهد
السومرية نيوز
– رياضة
تحدثت تقارير صحفية، عن انفصال دوغلاس
لويس
عن أليشا ليمان التي يطلق عليها "أجمل لاعبة كرة قدم في العالم" بسبب اختلاف وجهات النظر حول مستقبلهما مع
يوفنتوس
.
نجم
يوفنتوس
ينفصل عن أجمل لاعبة كرة قدم في العالم
وبدأت أليشا ليمان مواعدة
لويس
عام 2021 قبل أن ينفصلا بعد عام ويعودا إلى بعضهما البعض مطلع عام 2024 وارتبط الثنائي بعلاقة وثيقة وانتقلا معا إلى نادي
يوفنتوس الإيطالي
خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.
وانفصل الثنائي منذ فترة ويبدو أن لكل منهما مستقبلا مختلفا مع يوفنتوس إذ من المتوقع أن تبقى ليمان في النادي حيث إنها مرتبطة بعقد مع فريق يوفنتوس للسيدات حتى عام 2027.
بينما من المتوقع أن يغادر لويس يوفنتوس بعد موسم مخيب فقد شارك في 23 مباراة فقط في جميع المسابقات وواجه صعوبات بسبب الإصابات المتكررة مما أثر في أدائه ووفقا لصحيفة إن رحيله المتوقع هو السبب الرئيس للانفصال مع اهتمام
مانشستر يونايتد
بضم البرازيلي.
وتمتع ليمان بخبرة كبيرة في دوري الكرة بعد أن أدار فريق ليمان ستريت
يونايتد
في
ألمانيا
حيث أقيمت البطولة الافتتاحية.
وتعرضت ليمان لانتقادات الأسبوع الماضي بسبب احتفالاتها المبالغ فيها بعد فوز يوفنتوس على
ميلان
وتتويجه بلقب
الدوري الإيطالي
رغم أنها شاركـت 37 دقيقة فقط هذا الموسم.
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