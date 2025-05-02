لويز وليمان.. نجم يوفنتوس ينفصل عن "أجمل لاعبة كرة قدم في العالم"

وبدأت أليشا ليمان مواعدة عام 2021 قبل أن ينفصلا بعد عام ويعودا إلى بعضهما البعض مطلع عام 2024 وارتبط الثنائي بعلاقة وثيقة وانتقلا معا إلى نادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.وانفصل الثنائي منذ فترة ويبدو أن لكل منهما مستقبلا مختلفا مع يوفنتوس إذ من المتوقع أن تبقى ليمان في النادي حيث إنها مرتبطة بعقد مع فريق يوفنتوس للسيدات حتى عام 2027.بينما من المتوقع أن يغادر لويس يوفنتوس بعد موسم مخيب فقد شارك في 23 مباراة فقط في جميع المسابقات وواجه صعوبات بسبب الإصابات المتكررة مما أثر في أدائه ووفقا لصحيفة إن رحيله المتوقع هو السبب الرئيس للانفصال مع اهتمام بضم البرازيلي.وتمتع ليمان بخبرة كبيرة في دوري الكرة بعد أن أدار فريق ليمان ستريت في حيث أقيمت البطولة الافتتاحية.وتعرضت ليمان لانتقادات الأسبوع الماضي بسبب احتفالاتها المبالغ فيها بعد فوز يوفنتوس على وتتويجه بلقب رغم أنها شاركـت 37 دقيقة فقط هذا الموسم.