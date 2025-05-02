الكشف عن مصير كريستيانو رونالدو مع النصر السعودي

وخسر النصر أمام كاواساكي فرونتال الياباني بنتيجة 2-3 في نصف نهائي دوري الأبطال ليودع الفريق البطولة القارية.
وأكد الإعلامي الرياضي متعب بن عبد الله الهزارع في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج "نادينا" المذاع على قناة mbc أن إدارة نادي النصر
لديها رغبة قوية في تجديد عقد الأسطورة رونالدو
الذي من المقرر أن ينتهي بنهاية الموسم الحالي.
وأكدت القناة أن رونالدو "نصراوي
" وسيجدد عقده مع الفريق خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وأوضحت أن رونالدو توصل لاتفاق مع إدارة ناديه
حول تجديد التعاقد، وسيتم إعلان بقاء النجم البرتغالي
خلال فترة بسيطة.
وينتهي عقد رونالدو مع النصر بنهاية الموسم الحالي حيث دخل الفترة الحرة التي تتيح له التوقيع لأي فريق آخر.
ويعد رونالدو هو أحد أهم العناصر الأساسية بفريق النصر والذي يعتمد عليه المدرب الإيطالي ستيفانو
بيولي.
وكان نادي انصر قد تعاقد مع كريستيانو رونالدو
، في شهر يناير 2023 في صفقة انتقال حر عقب فسخ عقده مع مانشستر يونايتد
الإنجليزي.