الكشف عن مصير كريستيانو رونالدو مع النصر السعودي

وخسر النصر أمام كاواساكي فرونتال الياباني بنتيجة 2-3 في نصف نهائي دوري الأبطال ليودع الفريق البطولة القارية.وأكد الإعلامي الرياضي متعب بن عبد الله الهزارع في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج "نادينا" المذاع على قناة mbc أن إدارة لديها رغبة قوية في تجديد عقد الذي من المقرر أن ينتهي بنهاية الموسم الحالي.وأكدت القناة أن رونالدو " " وسيجدد عقده مع الفريق خلال الأسابيع القليلة المقبلة.وأوضحت أن رونالدو توصل لاتفاق مع إدارة حول تجديد التعاقد، وسيتم إعلان بقاء النجم خلال فترة بسيطة.وينتهي عقد رونالدو مع النصر بنهاية الموسم الحالي حيث دخل الفترة الحرة التي تتيح له التوقيع لأي فريق آخر.ويعد رونالدو هو أحد أهم العناصر الأساسية بفريق النصر والذي يعتمد عليه المدرب الإيطالي بيولي.وكان نادي انصر قد تعاقد مع ، في شهر يناير 2023 في صفقة انتقال حر عقب فسخ عقده مع الإنجليزي.