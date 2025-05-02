من هو المدرب المتوقع لريال مدريد؟

وتشابي ألونسو، المدرب الحالي لباير ليفركوزن، يُعد الخيار الأول لإدارة نظرًا لخبرته المتنامية ومعرفته العميقة بهوية النادي.وقد وافق على تولي المهمة، لكن بدءًا من تموز 2025، حيث يرى أن التحضير النفسي والبدني المسبق ضروري للنجاح، خاصة مع حجم التطلعات والضغوط داخل نادٍ بحجم ريال .وبينما يُتوقع أن يغادر النادي قبل نهاية الموسم، فإن ريال مدريد قد يُعين مدربًا مؤقتًا لقيادة الفريق خلال بطولة ، التي تُقام في في حزيران وتموز 2025.ومن بين الأسماء المطروحة لتولي هذا الدور المؤقت، سانتياغو سولاري، السابق للفريق.وفي حال لم يتم التوصل إلى اتفاق مع ألونسو، فإن ريال مدريد قد ينظر في خيارات أخرى، مثل الألماني ، الذي يُعتبر من بين المرشحين المحتملين لتولي تدريب الفريق.جاء ذلك في وقت اقترب الألماني من التعاقد مع المدرب الهولندي إريك تن هاغ، مما يعزز فرص رحيل مدربه ألونسو إلى ريال مدريد الإسباني.وذكرت مجلة "كيكر" الألمانية الرياضية، الجمعة، أن المفاوضات مع تن هاغ (55 عاما)، المدير الفني السابق لفريقي أياكس أمستردام الهولندي ومانشستر الإنجليزي، وصلت لمرحلة متقدمة، مع اهتمام بطل الموسم الماضي بانتقال سلس كما كان الحال في الماضي.وارتبط اسم ألونسو بالرحيل لتدريب ريال مدريد، الذي كان لاعبا سابقا في صفوفه، في ظل التكهنات المثارة بشأن عدم استمرار الإيطالي كارلو أنشيلوتي على رأس القيادة الفنية للفريق الموسم المقبل، وانتقاله لتدريب منتخب .ويعمل ألونسو مع ليفركوزن منذ أكتوبر 2021، وقاد الفريق للتتويج لأول مرة في تاريخه بالدوري والكأس الألمانيين من دون خسارة الموسم الماضي، علما بأنه يرتبط بعقد مع النادي حتى عام 2026.لكن بإمكان المدرب الإسباني الرحيل قبل ذلك إلى ناد سبق له اللعب معه، وهو ما ينطبق على ريال مدريد.وتولى تن هاغ تدريب أياكس بين عامي 2017 و2022، حيث توج معه بثلاثة ألقاب للدوري الهولندي ولقبين لكأس هولندا، ثم انضم إلى الذي فاز معه بكأس الرابطة عام 2023 وكأس عام 2024، قبل إقالته في أكتوبر الماضي.وسبق لتن هاغ التدريب في ألمانيا، حيث تولى مسؤولية الفريق الرديف لبايرن ميونيخ بين عامي 2013 و2015.