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بصورة كارتونية.. لامين يامال يتوعد إنتر ميلان
رياضة
2025-05-02 | 08:29
204 شوهد
توعَّد
لامين يامال
، نجم برشلونة الإسباني، منافسه إنتر
ميلان الإيطالي
على طريقته الخاصة.
ويلتقي برشلونة أمام إنتر
ميلان
يوم الثلاثاء المقبل في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب "جيوزيبي مياتزا" بإيطاليا.
وكانت لقاء الذهاب على
ملعب برشلونة
انتهى بتعادل مثير 3-3، ليتأجل الحسم إلى موقعة الثلاثاء.
ونشر
لامين يامال
صورة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، يظهر فيها شخصية كرتونية تُعبر عن عزمه وإصراره قبل موقعة إنتر ميلان.
وكتب النجم الإسباني الشاب على الصورة "6 مايو/أيار"، في إشارة إلى موعد المباراة المرتقبة.
كما وضعها صاحب الـ17 عاما كصورة شخصية للحساب.
يذكر أن لامين
يامال
ظهر بأداء خيالي في مباراة الذهاب أمام إنتر ميلان وتمكن من تسجيل الهدف الأول لبرشلونة بعدما كان الفريق متأخرا بهدفين.
وأصبح لامين
أصغر
لاعب يحرز هدفا في نصف النهائي في تاريخ دوري أبطال أوروبا، وتحديدا بعمر 17 عامًا و291 يومًا، مع العلم أنه لعب 100 مباراة مع برشلونة.
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