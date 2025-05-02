بصورة كارتونية.. لامين يامال يتوعد إنتر ميلان

توعَّد ، نجم برشلونة الإسباني، منافسه إنتر على طريقته الخاصة.



ويلتقي برشلونة أمام إنتر يوم الثلاثاء المقبل في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب "جيوزيبي مياتزا" بإيطاليا.

وكانت لقاء الذهاب على انتهى بتعادل مثير 3-3، ليتأجل الحسم إلى موقعة الثلاثاء.

ونشر صورة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، يظهر فيها شخصية كرتونية تُعبر عن عزمه وإصراره قبل موقعة إنتر ميلان.

وكتب النجم الإسباني الشاب على الصورة "6 مايو/أيار"، في إشارة إلى موعد المباراة المرتقبة.

كما وضعها صاحب الـ17 عاما كصورة شخصية للحساب.